Conselheiro do TCE suspende licitação de R$ 7,6 bilhões da prefeitura de Campinas para concessão de transporte público

Licitação da prefeitura de Campinas para concessão de serviços de transporte coletivo foi suspensa por conselheiro do TCE-SP. Foto: Luiz Granzotto / Prefeitura de Campinas

O conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), suspendeu nesta quarta-feira, 1º, uma licitação aberta pela prefeitura de Campinas para concessão de serviços de transporte coletivo.

Documento Leia toda a decisão

O contrato passa de R$ 7,6 bilhões e tem vigência prevista de 15 anos. A sessão pública de abertura das propostas ocorreria amanhã.

Com a decisão, a licitação foi paralisada até o TCE tomar uma decisão definitiva sobre o edital. A prefeitura tem cinco dias para enviar os primeiros esclarecimentos.

O conselheiro disse ter encontrado 'obstáculos' no edital que impedem o 'real dimensionamento do objeto' e a 'correta aferição dos custos envolvidos'.

Na avaliação dele, há 'indicativos' de possível 'cerceamento' à participação das empresas interessadas, o que na prática pode configurar uma suposta tentativa de direcionamento do contrato.

"Os diversos apontamentos dos Insurgentes quanto à existência de obstáculos no edital impedido o real dimensionamento do objeto e a correta aferição dos custos envolvidos, prejudicando a elaboração de propostas, resultam em indicativos de cerceamento à participação e prejuízo à competitividade do certame, impedindo seu prosseguimento na forma concebida", escreveu.

A decisão atendeu a um pedido do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (Setcamp).

Procurada pela reportagem, a prefeitura afirmou que vai prestar todos os esclarecimentos e que espera concluir o processo 'o mais rápido possível'. A administração municipal disse ainda que o edital foi baseado em estudos técnicos.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE CAMPINAS

"A administração municipal está empenhada em esclarecer as dúvidas de potenciais participantes no processo licitatório para a concessão do sistema de transporte público coletivo convencional.

A Comissão Especial de Licitação, com o apoio da equipe de procuradores, técnicos da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e das secretarias de Justiça, Administração e Transportes, analisa a decisão e já prepara as devidas respostas e esclarecimentos para os questionamentos e apontamentos formulados.

Importante salientar que tal situação faz parte de qualquer processo licitatório. E a administração está preparada para esclarecer as dúvidas e demonstrar a total lisura da concessão, esperando retomar e concluir o processo, o mais rápido possível; e, com isso, proporcionar à população um transporte público com mais qualidade, pontualidade, modernidade e dignidade. Desde o início, a principal premissa da gestão municipal com a licitação foi de construir um novo modelo de transporte coletivo para Campinas com a efetiva participação popular, dentro de toda legalidade, transparência e publicidade possíveis.

O edital para a concessão, publicado em dezembro de 2022, foi consolidado após análise da Comissão de Licitação; e estudos técnicos apoiados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e pelo World Resources Institute (WRI), através da iniciativa Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).

A consolidação foi precedida por uma série de etapas de participação popular, que incluiu a disponibilização da minuta de edital para consulta pública por um período de 90 dias, atendendo recomendação do Ministério Púbico; e a realização de 11 audiências e uma sessão públicas com a participação da sociedade.

Novo transporte

A concessão do transporte público foi desenhada para um período de 15 anos, prorrogável por mais cinco anos. A operação dividida em dois lotes: Lote 1 (Norte, Oeste, Noroeste) e Lote 2 (Leste, Sul, Sudoeste). Cada lote terá três áreas operacionais.

A forma de remuneração dos serviços prestados estará atrelada ao desempenho operacional e qualidade. Além disso, será instituído o Sistema de Arrecadação e Remuneração, que passará a ser administrado pela Emdec e não mais pelas empresas operadoras.

Entre as características do novo sistema estão ônibus novos, mais confortáveis, silenciosos e menos poluentes; mais informação aos usuários, confiável e em tempo real; menos tempo de espera nos pontos, estações e terminais; viagens mais rápidas; e o fim dos créditos expirados.

Campinas passará a contar com mais de 200 ônibus elétricos durante a concessão, com crescimento de veículos de maneira escalonada entre o primeiro e o quinto ano.

A frota do sistema BRT será integrada ao sistema e moderna. Ao longo da concessão, todos os veículos terão ar-condicionado, Wi-fi, tomadas USB, câmeras CFTV, GPS e terminal de computador de bordo.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas possui 211 linhas e 895 veículos em operação. No mês de janeiro de 2023 foram transportados em torno de 9,7 milhões de passageiros."