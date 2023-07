Tchau tchau, planeta Terra

Celso Murano Del Picchia. Foto: Arquivo pessoal

Recentemente observando a velocidade com que os países se comprometem enquanto a mudança climática antecipa previsões, me veio um sentimento de urgência e pessimismo sobre um futuro habitável na Terra. Será que seremos a última geração de avós da humanidade?

Cabe mencionar: está na moda contrapor a ciência, mesmo quando ela já tem fatos irrefutáveis, consagrados por acadêmicos e revisado pelos pares. Além disso, há também o lobby de interessados em atrasar a agenda ambiental por razões econômicas, muitas vezes fortalecidos pelas fakenews.

Ora, façamos uma analogia ao combate do gás Clorofluorcarboneto (CFC) nos anos 80 e 90 que, se continuasse a ser despejado na atmosfera da maneira como era então, teríamos perdas insanáveis gerando buracos na camada de ozônio, tornando impraticável a sobrevivência na Terra. Os principais causadores à época eram o spray, o ar-condicionado e as geladeiras, entre outros. Naquele momento, validou-se cientificamente que indústria deveria se adaptar, e ela o fez, mesmo com os custos envolvidos. Não houve lobby que freasse tal mudança, nem disseminação de informação falsa gerando negacionismo sistemático.

Hoje o desafio é outro. A maior reunião no mundo de cientistas que trata do assunto é o Painel Internacional de Mudança Climática da ONU (IPCC) e suas conclusões são veementes: a atividade humana é que causa o aquecimento. Parte de seus efeitos já são irreversíveis, sendo a emissão de dióxido de carbono, metano e oxido nitroso os principais causadores.

Além das emissões sem previsão de queda significativa, temos a diminuição de biomas que poderiam reduzir geração líquida por retenção e conversão de CO2. A destruição completa da Floresta Amazônica, por exemplo, tornaria toda a América Latina um ambiente mais árido, com queda drástica da umidade do ar, baixando os índices pluviométricos em todo continente e reduzindo o estoque de água doce para consumo humano e plantio.

As atividades que mais emitem gases prejudiciais são 75% geração de energia elétrica e calefação; 12% agricultura; 6,1% indústria de transformação; 3,6% mudança do uso do solo, entre outros. Os maiores emissores de CO2, China, EUA e Índia, emitem quase 50% do total. Se incluirmos a União Europeia, passamos dos 50% (entretanto a União Europeia é composta por diversos países com realidades diferentes, emissões médias e agendas ambientais diversas). Registre-se, ainda: a China e os Estados Unidos, além de maiores emissores, são também os maiores importadores de produtos que emitiram em outros países gases no início da matriz produtiva. Desta forma, os números de responsabilidade desses países são subestimados.

Olhando para os fatos, podemos entender por que ano a ano temos recorde de altas temperaturas e invernos mais rigorosos. Sim, o aquecimento global muda todo o delicado bioclima em que vivemos criando efeitos mais extremos, prejudicando também a cadeia de produção de alimentos.

Além da diminuição de biomas terrestres, lembremos que toda a humanidade depende de oceanos saudáveis, que estão em avançada degradação. A conversão para o oxigênio que respiramos não depende em sua maioria de florestas, mas sim, dos oceanos por meio do fitoplâncton, responsável pela produção entre 50 e 90% do oxigênio que consumimos.

Porém, atualmente temos menos de 50% de corais que existiam no começo do século passado, apenas no ano de 1998 perdeu-se 8% do total de corais no mundo, e entre 2009 e 2020, foram mais 14%. Sendo a principal causa da perda o aquecimento das águas marítimas consequência de mudanças climáticas. Ademais, deve-se citar outras pressões locais como a pesca excessiva, o desenvolvimento costeiro insustentável e o declínio da qualidade da água com despejo de esgoto não tratado e dejetos.

Apesar de serem uma porção ínfima dos oceanos, a importância dos corais vem de sua biodiversidade e seus efeitos para toda saúde da vida marinha, peixes e algas: Um quarto de todas as espécies de peixes dependem dos corais e 65% de sua totalidade. Existe evidência de que a mudança do clima está interferindo na quantidade de algas do fitoplâncton.

Se, por um lado, uma pesquisa prevê o fim do oxigênio para daqui a milhares e milhares de anos, outro fato é que hoje temos apenas 60% do fitoplâncton que tínhamos no início do século passado e a cada ano perdemos 1% de sua da totalidade. Em 60 anos perderíamos nosso maior produtor de oxigênio? O estoque remanescente de oxigênio na atmosfera seria o suficiente a longo prazo e se distribuiria homogeneamente na superfície do planeta onde vivemos?

Portanto, se algo não mudar, num futuro próximo viveremos com uma diminuição persistente na oferta de água doce, redução na produção de alimentos, verões e invernos mais rigorosos do que suportamos e regiões inteiras alagadas com aumento do nível do mar.

A solução deve necessariamente vir de países comprometidos, sobretudo China, EUA e Índia (o futuro do mundo depende desses três), e é objetivamente: a diminuição de emissões; a preservação dos oceanos, o replantio e aumento de área preservada de florestas e replantio de corais. E, sobretudo, a mudança de hábito de bilhões de pessoas.

Mas o que mais me preocupa é um dia qualquer termos uma confirmação científica de que quanto menos temos fornecedores de O2, mais provável que viveremos apagões súbitos de oxigênio em determinadas áreas povoadas. Ou pior, pagar para ver.

*Celso Murano Del Picchia é formado em Economia pela USP. Atuou, nos anos 2000, no World Food Programme, da ONU, em Roma, e teve passagem como concursado no Banco Central do Brasil. É auditor tributário do Estado de São Paulo