TCU pede que Abin, GSI e governo do DF informem se identificaram risco de atos golpistas

O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), começou a notificar autoridades nesta quarta-feira, 11, para compartilharem informações que serão usadas na investigação sobre os atos golpistas.

Documento Leia todo o despacho do ministro do TCU

Um dos pedidos é para a Agência Brasileira da Inteligência (Abin) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informarem, no prazo de cinco dias, se identificaram e emitiram alertas sobre os riscos de protestos extremistas.

"Caso algum indício tenha sido identificado, quais órgãos foram notificados, informando o teor, a data, a hora e o destinatário da notificação", diz o ofício.

Antes da invasão aos prédios públicos, a Abin alertou os órgãos de segurança do Governo do Distrito Federal sobre o risco de "extremismo violento". Relatórios sigilosos chamaram a atenção para ações de manifestantes incitando depredação de órgãos públicos e outras investidas violentas.

O ministro também questiona se o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a Polícia Federal (PF) suspeitaram da possibilidade de uma ação coordenada dos radicais ou se receberam alguma notificação nesse sentido.

Congresso Nacional foi tomado e depredado durante atos golpistas.

Outro pedido é para que a Presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal (STF) apresentem, em até 15 dias, a relação dos danos e dos prejuízos causados pelos vândalos e informem se os circuitos internos de segurança armazenaram registros da ação dos extremistas.

Vital do Rêgo também cobra da PF e do governo do DF os resultados preliminares das perícias feitas nos prédios atacados. Os relatórios finais devem demorar cerca de 30 dias.

O ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas, foi notificado a encaminhar "fatos/informações" que subsidiaram o afastamento cautelar do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias. A medida foi confirmada hoje pelo STF.

Por fim, o ministro do TCU pediu que a Advocacia Geral da União (AGU) e a Controladoria Geral da União (CGU) informem as medidas tomadas na esteira dos atos golpistas.

O documento disparado pela Corte de Contas cita a necessidade de "apurar a atuação de agentes públicos" e de coletar informações sobre o dano causado ao patrimônio público pelos golpistas.