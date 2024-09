Blog do Fausto Macedo Notícias e artigos do mundo do Direito: a rotina da Polícia, Ministério Público e Tribunais

Opinião |Tédio espacial Ficar confinado numa estação espacial por 240 dias e noites no tédio espacial; se alimentar de comida desidratada; fazer horas de exercício para manter os músculos preservados; e fazer as necessidades numa espécie de aspirador são suportáveis. Agora, ficar privado do TikTok, do Instagram e do WhatsApp nosso de cada dia?