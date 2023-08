Temos de tudo

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

São Paulo tem de tudo. A cidade e o estado. Foi o que ouvi quando recebi a chave do apartamento alugado no bairro da Pompéia. Ouvi e ainda ouço, faz 35 anos.

Têm mesmo. Poderia falar dos dois, juntos e misturados, porque quando o calo dói na Praça da Sé, também aperta no Guarujá e arde em Bauru.

Fico pela capital, que conheço melhor.

São Paulo tem um GP de Fórmula 1.

4 ou 5 estádios de futebol; frota imensa de helicópteros e outra muito maior de carros importados e blindados. Roda Gigante com cabine vip a 420 reais.

Tem a Faria Lima, a Berrini, a Paulista. Dinheiro que não acaba mais.

É, São Paulo tem de tudo. Dá orgulho mas também dá vergonha.

Como é possível uma febre de construção de prédios e tão pouco investimento em casas populares?

Por que a cidade com o maior PIB do Brasil não tem uma Política decente para os moradores de rua?

A impotência explode em nossa cara como uma bofetada. Aquela de mão cheia.

A última contagem indicou mais de 30 mil pessoas jogadas em calçadas, largadas com fome, frio, muitas vezes doentes, quase sempre raquíticas.

O que sentem prefeitos e governadores quando andam pelas ruas? Ou não andam? Ou não sentem?

No meio do abandono o paulistano comum se perde. A gente confunde cracolândia com acampamento de trabalhadores desempregados sem teto, dependentes químicos com ladrões, pessoas abandonadas com traficantes. Não sabemos quem é a vítima e quem é o vilão. Na dúvida, apertamos o passo.

A insegurança intimida a solidariedade e o medo de estender a mão agrava a miséria.

Então, nos meses pares e nos ímpares também, alguém bem penteado e maquiado vem prometer.

"A Cracolândia não passa desse ano. Viciados serão curados. Traficante vai pra cadeia e os sem-teto para as casas populares que já estão quase prontas. Por tudo isso, peço seu voto"

Uma ou outra administração consegue progressos, voluntários se entregam à causa, mas a velocidade do abandono é maior.

O que você faria se aquele homem maltrapilho, de cabelos brancos e sem uma perna fosse seu pai?

E se aquele rapaz sujo, com o rosto machucado, que implora por comida, fosse seu filho?

E se aquela jovem com duas crianças, que dorme de favor numa barraca, fosse sua amiga?

E se num desses terremotos da vida, você se tornasse um morador de rua? ia procurar trabalho mesmo sem roupas ou documentos, se refugiaria nas drogas, desistiria de tudo?

30 mil pessoas sem banho, sem colchão. Sem poder comer ou ir ao banheiro.

São Paulo tem de tudo mesmo.

Como é possível o Brasil encontrar petróleo no fundo do mar, promover Copa e Olimpíada e não cuidar dos mais desprotegidos?

São Paulo é espelho desses 2 Brasis.

Um no porão, outro na cobertura.

Provocado por movimentos sociais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decidiu: em 120 dias o governo tem que apresentar um plano nacional de ajuda à população de rua.

É boa medida, mas eu pergunto: por que 120 dias? Por que não uma semana? Um dia? Por que a vida do morador de rua vale menos que a nossa?

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter