Tens tempo?

Foto: Marcelo Barabani/Estadão

Por trás da placa de aluga-se, uma despedida. Mais um antiquário abandona o centro paulistano. O acervo de história e beleza será presente pra neta, que vai abrir loja em Itu.

- Se encalhou aqui, vai vender lá? Pergunto.

- Em São Paulo os apartamentos encolhem. Lá a moda são os condomínios de casas. Antiguidade precisa de espaço.

Todo dia aprendo um pouco com seu Mario, português com mais tempo de São Paulo que de Sabugal, onde nasceu.

Até ontem a loja oferecia lustres, móveis; também taças, louças; e ainda quadros, telefones vermelhos e rádios dourados. Tudo organizado.

Mario possui algo mais que não vende, dá com gosto. São histórias.

Antes de começar, ele pousa a bengala e pigarreia.

- Estás com tempo, seu Pinto?

Se não tenho, arrumo.

- Nunca fui em busca dessas relíquias. As famílias vêm aqui e tocam o meu sino lá na porta. Mês passado, uma bela mulher me disse entre lágrimas que está fugindo do marido. Deixou uma biblioteca inteira com escrivaninha e prateleiras. O casal jovem entregou um gato de louça e a mobília dos avós, que morreram de Covid.

- Móveis muito velhos?

- Ô seu Pinto, não diga velho. Sabes a diferença do velho para o antigo?

Até ontem eram sinônimos, penso em silêncio.

- Velho é o que foi feito em série. Às vezes vem repintado, reformado, peças dos anos 1960 pra cá. Chamam de retrô.

- E o antigo?

- É móvel produzido à mão. Um a um, no capricho do artesão. São de 1950 pra trás. Velho tem poeira, antigo tem história. Entendeste?

Balanço a cabeça, com a humildade dos aprendizes.

Os vizinhos de Mario pensam diferente. Abriram lanchonete vegana, loja conceito, galeria. Sobrados caíram pra virar torres com apartamentos de vinte e poucos metros.

Sem a ajuda dos filhos, ralando muito, vendendo pouco e aporrinhado com os aumentos, ele decidiu.

- Como a loja é minha, vou alugar. Recebo mais e trabalho menos. Me diz, piscando o olho.

O inquilino vai montar uma pizzaria. Isso mesmo, terminará em aliche e calabresa o último antiquário da rua.

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Não se engane, Mario nada tem de saudosista. Detesta o velho, lembra? A cabeça de poucos e branquíssimos cabelos é uma locomotiva. Comandou mecânica, fábrica, armazém. Sempre saiu com mais do que entrou.

- Seu Pinto, tens tempo?

- Me fala. Peço e sento na poltrona bem estofada.

- Ando a pesquisar. Os gajos vêm de Lisboa e em sete horas pousam em Natal.

- E?

- E aí que Natal é cara como toda capital. Vou criar um lugar para receber a freguesia. A família chega sexta, passa o fim de semana na praia e na segunda volta pra Portugal.

- Vai fazer um hotel?

- Não. Hotel já tem. Vou fazer uma cidade inteira. Tudo novo.

Como não se assustar com tanta ousadia?

- Custa muito, não?

- Seu Pinto, ideia boa não tem preço.

Aos 87 anos, nasce um construtor de cidades.

- Com o tempo, os lisboetas vão querer morar pra cá.

- Será?

- Nada de pressa. Só faço 88 no fim do ano. Tens tempo pra uma cervejinha?

Tenho tempo e já tenho saudade do antiquário apaixonado por novidades.

*Luis Cosme Pinto, escritor, é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó