Eu já li alguns artigos que diziam: “Tentar não significa conseguir” e neste artigo eu abordo um outro ponto de vista sobre este assunto: “Tentar significa conseguir”.

E você pode estar se perguntando, como assim? Nem sempre que tentamos algo, conseguimos... Sim, quando tentamos algo, conseguimos... Conseguimos aprender com os erros e com os acertos; conseguimos reconhecer nossas dificuldades, conseguimos nos desprender de algumas crenças e de alguns padrões limitantes; conseguimos abrir espaço para o desconhecido e para o novo; conseguimos ampliar o nosso repertório de experiências; conseguimos nos fortalecer acreditando em nossa capacidade; conseguimos romper as barreiras que nos impedem de tentarmos, e por aí vai...

Renata Nascimento Foto: Arquivo pessoal

Veja o quanto nós conseguimos quando tentamos algo. Portanto, a palavra conseguir, deste ponto de vista, vai para além de seu significado aparente de conquistar uma meta, um objetivo, ela alcança um espaço muito mais amplo e subjetivo, nos possibilitando enxergar o quanto nos agrega, em termos de autoconhecimento, vivenciar as experiências que se apresentam para nós em nossas vidas.

Muitas vezes, somos reativos a novas experiências, ao desconhecido, o que é natural, pois o desconhecido gera medo e ansiedade por não termos certeza de como iremos nos sentir ou nos comportar diante daquilo. Portanto, é mais cômodo não enfrentarmos o novo, pois ficamos com uma sensação de que estamos no controle da situação. Neste caso, podemos perder a oportunidade de ampliar o nosso repertório de experiências e o nosso autoconhecimento, pois são exatamente as experiências vividas que ampliam o nosso mundo interno e externo. Quanto mais experiências acrescentamos, mais rica fica a nossa bagagem interna, e com isso, mais recursos vamos construindo para lidar melhor com as situações.

Que tal começar hoje a Tentar? Você poderá se surpreender com o que você conseguirá!

*Renata Nascimento, psicóloga clínica