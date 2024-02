O crime é um desconcerto social e, sobretudo, fruto de ações muitas vezes deliberadas por parte daqueles que não se ajustam às regras impostas pela boa convivência.

PUBLICIDADE Muitas são as teorias que buscam explicá-lo, e tantos são os remédios tentados para erradicá-lo, mas, de todas as digressões, a pior é culpar a sociedade e fazer do criminoso uma vítima da maioria. É uma subversão do bem pelo mal, uma tese a justificar os mais bárbaros atos dos criminosos. O pior remédio, por sua vez, é subjugar todos os que respeitam as normas sociais impostas pela lei à ideia de que a regeneração dos recalcitrantes sempre estará acima do sofrimento de suas inúmeras vítimas. Frisa-se que não há espaço, tampouco fundamento, para se associar a origem da ação criminosa ao ambiente de pobreza. Sabemos que muitas famílias que enfrentam o desafio de miséria material, produzem filhos e filhas. A esmagadora maioria segue o reto caminho, e um ou outro, por razões específicas, se volta para a senda criminosa. Ou seja, no mesmo lar, na mesma atmosfera, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, pode surgir alguém que se dedique ao crime, e todos os demais sejam honestos, trabalhadores e corretos. É dizer aos homens de bem: todas as suas mortes valem até que, um dia, um criminoso se converta. É uma matemática que conduzirá a sociedade à barbárie: todos os que seguem a lei estarão mortos em breve, pois para cada criminoso reabilitado haverá milhares daqueles que respeitam a lei, enterrados, com seus corpos servindo de festejos aos detratores das leis e da vida.

Teorias, ora teorias! Que tenhamos a coragem de assumir a realidade. O Brasil precisa, sim, de escolas, mas estamos num ponto em que precisamos, lamentavelmente, de mais presídio; de leis implacáveis e penas efetivas, sem benesses de qualquer natureza; precisamos de prisão para muitos criminosos. Isso para começar.

Justiça célere e sem tergiversações a favor do crime.

Não nos enganemos, é o temor que a lei impõe e que cria a desvantagem para a prática do crime que funciona. Todo o resto não passa de incentivo ao criminoso, que aceita o risco da ilicitude porque a vantagem imediata está protegida pela lerdeza da justiça e da fragilidade da pena.

Não existe crime, ou há em número muito menor, onde a pena é forte, rápida e certa.

No estado das coisas de hoje, o crime organizado investe no meio político e busca desorganizar os governos que buscam enfrentá-lo. É uma organização criminosa que se alimenta do discurso exacerbado de direitos humanos, valendo-se dele para a própria proteção. Mas, antagonicamente, roubam, invadem propriedades, violam ou abusam sexualmente, matam etc.

Nesse discurso, publiciza-se cada crime praticado como um troféu de suas iniquidades, fazendo com que todos critiquem os combatentes do crime (aí surgem até autoridades com reservas mentais que se somam contra os governos que lutam contra o crime). Querem fazer crer que vencem!

E isso parece porque as derrotas dos criminosos são menos vistas, transmitidas ou alardeadas.

As instituições precisam inverter esse jogo. O MP, dentre as mais valiosas delas, tem o papel de zelar pelas leis (todas), mas, sobretudo, à população ordeira e de bem a que serve. E nesse papel fundamental deve fazer fileira ao lado dos combatentes dos crimes, que estão nas ruas: as polícias.

Não se quer dizer que abusos devam ser chancelados, mas dar valor mais à palavra dos que enfrentam o crime do que às vozes sinuosas dos que descumprem a lei.