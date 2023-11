Terrorismo: nova ameaça global

Há oito anos, 13 de novembro de 2015, Paris sofria não um, nem dois, mas sim sete atentados terroristas, sendo três explosões e quatro fuzilamentos.

A ação do Estado Islâmico provocou total de 131 mortos, de 19 nacionalidades diferentes, e 350 feridos.

Os terroristas, alguns suicidas, eram franceses, além de belgas e iraquianos, enviados à Europa por iranianos e sírios.

Ney Lopes

A sequência de ataques simultâneos envolveu o Bataclan, uma emblemática casa de shows parisiense, durante apresentação do grupo de rock americano Eagles of Death Metal.

Armados com fuzis AK-47, bastante munição e cintos explosivos, membros do autodenominado Estado Islâmico (EI), vestidos de preto, gritaram Allahu akbar (“Deus é o maior”) “com toda a força de seus pulmões” antes de começar a atirar na multidão.

Ao mesmo tempo, ataques ocorriam nas imediações do “Stade de France”; no terraço de La Casa Nostra, um restaurante italiano; no restaurante La Belle Équipe, na rue de Charonne; atirador detonou seu colete suicida na via pública (Boulevard Voltaire).

Toda a cidade de Paris ficou em alerta e caótica.

O grupo extremista muçulmano planejou o ataque, vingando os bombardeios e as intervenções militares francesas na Síria e no Iraque e as charges insultantes ao Profeta Maomé, divulgadas na revista humorística francesa Charlie Hebdo.

Diante desses fatos inusitados, o mundo vive num constante estado de tensão, em razão de ataques terroristas orquestrados, de difícil detecção.

O esforço global é no sentido de uma solução que contemple a harmonia entre garantias e liberdades individuais, com o rol de direitos do cidadão, visando à preservação de vidas, entre eles o direito à privacidade e à livre circulação.

Muito preocupante é a ofensiva no Brasil do grupo radical Hezbollah, descoberta pela PF na “Operação Trapiche”.

Segundo a investigação, o grupo sob suspeita planejava ataques contra prédios da comunidade judaica.

Há indícios de que alguns “alvos” já estavam sendo monitorados, como sinagogas.

A PF já identificou dois suspeitos, que estariam no Líbano, na relação dos mais procurados da polícia internacional.

A palavra francesa “terrorisme” (do latim terror, terroris, “terror, espanto”) foi empregada pela primeira vez em 1794 na Revolução francesa, com o sentido restrito de “doutrina dos partidários do Terror”, comandados por Maximilien de Robespierre, líder dos jacobinos.

O terrorismo é considerado o principal problema que o mundo contemporâneo está lidando.

A ONU debate como lidar com a ameaça terrorista, que desafia os valores compartilhados de paz, justiça e dignidade humana.

O extremismo violento agravou a crise humanitária sem precedentes, que ultrapassa as fronteiras de qualquer região.

Milhões de pessoas fogem de territórios controlados por grupos terroristas e extremistas.

A forma de enfrentar é a prevenção, dando voz , especialmente às minorias, mulheres e jovens.

Além disso, priorizar os direitos humanos, em todas as políticas antiterroristas.

*Ney Lopes, jornalista, advogado, ex-deputado federal, procurador federal; ex-presidente do Parlamento Latino-Americano, professor de Direito Constitucional