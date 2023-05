Therezinha

Foto: Arquivo pessoal/Luis Cosme Pinto

Com doses iguais de amor e humor, minha mãe cuidava dos 3 filhos juntos. E também separados. Tudo ao mesmo tempo. Dava banho em um, comida para outro e uma bronca no terceiro. Em minutos, as posições se invertiam, enxugava quem saía do chuveiro, ensaboava quem entrava, mandava o terceiro comer tudo, ou como preferia dizer:

-Limpa o prato, menino.

Havia momentos mais amenos. Se a gente podia brincar na rua, ela cobria a cama com almofadas, jogava um cobertor por cima e assim nascia uma cordilheira. Alisava com as mãos outra parte da manta e surgiam vales, desertos, planícies. Aí espalhava pelo terreno soldadinhos de chumbo e cavalos. Uma lanterna criava o suspense. Plantas artificiais eram florestas. Camufladas pelo verde, carroças com mantimentos e armas abasteciam a tropa. Do outro lado, no alto das montanhas, índios prontos para o encontro sangrento.

Minha mãe sabia brincar. Minha mãe gostava de brincar. Minha mãe brincava de se divertir.

Jogava futebol de botão, sinuca, totó, pingue-pongue; cartas, dama e cabra-cega também.

Batalha naval, banco imobiliário, víspora? Era com ela mesmo.

Era afiada na forca, no pontinho, no jogo da velha.

Nunca desanimou com filho que não estudava, tomava a lição de todos. Repetia, repetia. Incansável. Porque brincadeira não cansa - dizia - e ela ensinava brincando.

Antes da prova de Geografia, decorávamos as capitais. Do Rio Grande do Sul ao Amapá, do Acre ao outro Rio Grande. Também os afluentes do Amazonas. Primeiro os da margem da direita: Javari, Purus, Juruá...

A tabuada.

A raiz quadrada.

Sinônimos, antônimos e coletivos.

Para estudar ou brincar, que adolescente ou criança não adora receber os amigos em casa? Minha mãe curtia mais do que a gente. E eles amavam a anfitriã e seus lanches deliciosos.

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Uma noite, depois da novela, quando achou que dormíamos, ela apoiou os cotovelos na janela do nosso quarto. Chorou de soluçar e enxugou o rosto com as mangas do penhoar bordô.

Levantei da cama, cheguei perto subindo num banco, botei a mão no ombro coberto com o tecido macio e, sem nada perguntar, ouvi a resposta.

- Chorar às vezes é bom. Você não, que é homem e homem não chora. Entendeu?

- Sei.

- Todo casal tem problema, entendeu também? E eu e seu pai somos um casal como os outros, entendeu?

- Entendi, mãe. Mas que problema?

- Problema de adulto.

- Por que o papai tá roncando e a senhora tá chorando?

- Não tô mais, agora tô conversando com meu caçula que já tem 7 anos. Tá vendo aquelas luzinhas?

Eram milhares. À esquerda, como vaga-lumes, brilhavam pelos morros dos Macacos e do Turano, em frente se espraiavam até o Maracanã e Mangueira. Do lado direito a gente via a iluminação pela Tijuca, Andaraí, Aldeia Campista.

- O que têm as luzinhas?

- Cada uma delas é uma casa. Em cada casa uma família. Em cada família um problema. Mas em cada uma delas, grande ou pequena, tem uma luz que está apagada.

- Qual?

- A do quarto das crianças, que já estão dormindo.

Minha mãe, me beijou, me botou na cama e fechou a porta com cuidado.

*Luis Cosme Pinto é escritor. A crônica em homenagem a Therezinha está no livro Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter