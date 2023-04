Thiago Brennand chega amanhã ao Brasil e passará primeira noite na carceragem da PF em São Paulo

O empresário Thiago Brennand, acusado dos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça e cárcere privado, chega ao Brasil às 17h deste sábado, 29, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos (Grande São Paulo). Há cinco ordens de prisão contra ele e oito processos criminais na Justiça paulista.

Brennand chega neste sábado ao Brasil ( Foto: Reprodução/Instagram)

Logo que chegar à sede da Superintendência Regional da PF, no bairro da Lapa, ele será submetido a exame de corpo de delito, procedimento de praxe.

No domingo, 30, Brennand passará por audiência de custódia, na qual um juiz limita-se a perguntar ao acusado se não houve ilegalidades na execução de sua prisão.

Após essa audiência, o empresário será transferido para o sistema prisional estadual, onde cumprirá as cinco ordens de prisão preventiva contra ele.

Desde setembro de 2022, quando a juíza Érika Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, emitiu a primeira ordem de prisão contra Brennand, ele está em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

Quando as autoridades descobriram o seu paradeiro, ele chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade sob pagamento de fiança.

O processo de extradição do empresário se arrasta há pelo menos seis meses. No último dia 17, ele foi preso novamente e aguardava a finalização de trâmites burocráticos entre Brasil e Emirados Árabes para ser extraditado.

As ordens de prisão serão cumpridas em estabelecimentos do sistema prisional estadual de São Paulo ( Foto: Reprodução/Instagram)

O advogado Eduardo César Leite, que defende o empresário nas ações criminais da Justiça de São Paulo, chegou a fazer um pedido de que as ordens de prisão fossem revogadas.

Na mesma semana do pedido, Brennand gravou um vídeo pedindo desculpas a autoridades - inclusive o procurador de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, chamado de 'vagabundo' pelo empresário - e afirmando que pretendia voltar ao Brasil. "Vão me prender injustamente", disse na ocasião.

Em agosto do ano passado, Brennand foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia em São Paulo. Ela foi a primeira mulher a vir a público contra o empresário.

Depois dela, outras se sentiram encorajadas e denunciaram outras violências que Brennand teria praticado. Há acusações de estupro, cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Helena Gomes foi a primeira mulher a vir a público contra o empresário Thiago Brennand ( Foto: Felipe Rau/Estadão)

Uma das mulheres que o denunciou é a modelo Stephanie Cohen, que afirma ter sido estuprada. Outra vítima, que não quis se identificar, foi tatuada à força com as iniciais do empresário.

Além das mulheres, há dois processos criminais cujas vítimas são homens. Brennand é acusado de agredir e ameaçar um garçom e um caseiro dentro de um condomínio fechado em Porto Feliz, cidade do interior de São Paulo onde o empresário possui residência.

Com a volta de Thiago Brennand ao Brasil, os processos devem ter seu trâmite agilizado.

COM A PALAVRA, O EMPRESÁRIO THIAGO BRENNAND

