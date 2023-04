Thiago Brennand é preso em Abu Dabi

O empresário Thiago Brennand foi preso na tarde desta segunda-feira, 17, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Ele é acusado dos crimes de estupro, ameaça, cárcere privado e lesão corporal e possui cinco ordens de prisão preventiva contra si na Justiça paulista. O Ministério Público de São Paulo confirmou a prisão e informou que o andamento das ações e de outras investigações sobre a conduta de Brennand 'será acelerado' com seu retorno ao Brasil.

Thiago Brennand foi preso na tarde desta segunda-feira, 17, em Abu Dhabi ( Foto: Reprodução/Instagram)

Desde setembro do ano passado, quando foi decretada a primeira ordem de prisão do empresário, ele está fora do Brasil.

Neste final de semana, os Emirados Árabes confirmaram a sua extradição. Ainda não há informações sobre a data em que Brennand deve chegar ao Brasil.

Recentemente, através de seu advogado, Eduardo César Leite, Brennand pediu revogação das ordens de prisão em vigor contra ele. Ele também gravou um vídeo, publicado no Youtube, no qual pede desculpas a Mário Sarrubo, procurador de Justiça de São Paulo, e diz que pretende voltar ao Brasil, mas vai ser 'preso injustamente'.

No último dia 5, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que Brennand responde a oito processos criminais no estado. O de maior repercussão é o da modelo Helena Gomes, que foi agredida pelo empresário dentro de uma academia em São Paulo.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança e, depois que ela fez denúncia, outras mulheres também acusaram o empresário dos crimes de ameaça, lesão corporal, estupro e cárcere privado.

Como mostrou o Estadão, uma equipe da Polícia Federal trará Brenannd dos Emirados Árabes para o Brasil. Ele passará por exames e será encaminhado para um presídio. Por questões de segurança, o local de destino do empresário não foi divulgado.

O local de prisão de Brennand foi ocultado por questões de segurança ( Foto: Reprodução/Instagram)

COM A PALAVRA, A DEFESA DO EMPRESÁRIO THIAGO BRENNAND

A reportagem entrou em contato com o advogado Eduardo Cesar Leite, responsável pela defesa do empresário. Até a publicação da reportagem, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

Questionado sobre a prisão de Brennand, o Ministério Público de São Paulo enviou a seguinte nota ao Estadão:

O MPSP informa que a iminente extradição do réu Thiago Brennand, que responde a quatro processos criminais de autoria da instituição, representa uma vitória para o sistema de Justiça do Brasil. Com a presença dele em solo brasileiro, o andamento dessas ações será acelerado, bem como as demais investigações que estão em andamento no âmbito do Ministério Público.