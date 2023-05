Após audiência de custódia, Thiago Brennand chega ao Cadeião de Pinheiros

*matéria atualizada às 12h52

O empresário Thiago Brennand chega ao fórum criminal para passar por audiência de custódia. Foto: Isabella Alonso Panho/Estadão

Depois da noite na sede de Superintendência da Polícia Federal, na Lapa (zona oeste de São Paulo), o empresário Thiago Brennand teve seu primeiro encontro com a Justiça brasileira neste domingo, 30, no fórum criminal da Barra Funda. Acusado de crimes sexuais, Brennand passou por audiência de custódia conduzida pelo juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto. Preso preventivamente, ele está no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros - o Cadeião de Pinheiros.

Brennand foi escoltado por duas viaturas da Polícia Federal. Ele cobriu o rosto quando passou por jornalistas.

O magistrado questionou Brennand sobre as condições da sua prisão, para garantir que houve respeito às garantias constitucionais do acusado. Advogados que acompanharam outras audiências de custódia no mesmo local afirmaram à imprensa que o empresário aparentava estar tranquilo.

As cinco ordens de prisão preventiva deverão ser cumpridas em um estabelecimento penal estadual.

Brennand desembarcou sábado, 29, no aeroporto de Guarulhos ( Foto: Alex Silva/Estadão)

Depois de um processo de extradição que durou mais de seis meses, Brennand chegou ao Brasil no começo da noite de sábado, 29, em um vôo da Air France. Desde setembro do ano passado, às vésperas da primeira ordem de prisão ser expedida, o empresário deixou o País com destino a Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

Preso no exterior no último dia 17, seu processo de extradição teve fim neste sábado. Usando boné, máscara de proteção facial e sentado no banco de trás de uma das quatro viaturas da PF que integraram o comboio, o empresário deixou o aeroporto de Guarulhos em direção à sede da PF.

O empresário Thiago Brennand chega ao fórum criminal para passar por audiência de custódia. Foto: Isabella Alonso Panho/Estadão

No sábado, Brennand foi visitado pelo filho, um adolescente de 17 anos. Em um dos oito processos aos quais ele responde na Justiça de São Paulo, o empresário é acusado de corrupção de menores por questões envolvendo o rapaz.

Além do advogado Eduardo César Leite, que já vinha o acompanhando nas últimas semanas, mais três advogados de Recife vieram a São Paulo acompanhar os primeiros trâmites da custódia de Thiago Brennand.

Ao final da audiência de custódia, eles afirmaram que não comentarão o caso.