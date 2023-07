Transição para o crédito acumulado de ICMS na reforma tributária

Sergio Villanova Vasconcelos, Foto: Divulgação

Após a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados (PEC 45/2019), o texto segue para o Senado Federal, onde novamente será objeto de análise e votação em dois turnos.

Muito se fala das alterações mais amplas promovidas pela reforma, tais como (i) o seu impacto no pacto federativo; (ii) a criação de IVA-dual; (iii) as alíquotas aplicáveis; (iv) os regimes diferenciados de tributação; (v) o cashback etc.

Porém, independente da discussão a respeito do mérito dessa reforma, o texto da PEC 45/2019 traz outros pontos que merecem uma reflexão mais profunda e que, esperamos, será objeto de discussão no Senado Federal. Um deles é o assunto que pretendemos tratar nesse espaço, que é a questão do crédito acumulado de ICMS e sua transição para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que se trata do imposto que será de competência dos Estados e Municípios e substituirá, dentre outros tributos, o ICMS.

No texto da proposta, temos a inclusão do art. 133 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê que os créditos acumulados de ICMS, existentes ao final de 2032, serão aproveitados pelos contribuintes, nos termos da lei complementar. De acordo com o inciso II do seu § 3º, há determinação de que o crédito acumulado de ICMS será informado pelos Estados e pelo Distrito Federal ao Conselho Federativo do IBS para que seja compensado com este imposto em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir de 2033. Em outras palavras, o crédito acumulado de ICMS, vinculados a operações geradoras ocorridas até a extinção deste tributo, será utilizado para compensação contra débitos do IBS dentro de um prazo de 20 anos.

Além disso, o § 6º do mesmo art. 133, da ADCT, dispõe que a lei complementar, ao tratar desse ponto, vai dispor sobre as regras gerais relativas a essa utilização "parcelada" de 20 anos do crédito acumulado de ICMS, além de indicar a forma mediante a qual os titulares desses créditos poderão transferi-los a terceiros e, ainda, como esses créditos poderão ser ressarcidos ao contribuinte pelo Conselho do IBS, caso não seja possível a sua compensação dentro do período de 20 anos mencionado acima.

Acontece que um ponto muito destacado pelos defensores da reforma, e levado em consideração no Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, foi a importância de um rápido ressarcimento do crédito acumulado dos tributos que possuem a característica de um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). Tanto é assim que, de acordo com a redação do Relatório, o "novo sistema deve garantir a devolução dos créditos acumulados de IBS no mais breve espaço de tempo possível, como na comunidade internacional, parecendo-nos razoável um prazo máximo de 60 dias." No texto aprovado da PEC 45/2019, caberá à lei complementar definir esse prazo.

Continua após a publicidade

Entretanto, esse raciocínio relativo à importância da rapidez no ressarcimento do crédito acumulado não se mostra coerente com o texto da PEC 45/2019 aprovado pela Câmara dos Deputados, em especial no que se refere à transição do crédito acumulado de ICMS para o IBS, como disposto no proposto art. 133, da ADCT.

Ora, se foi reconhecida a importância de um rápido ressarcimento do crédito acumulado do IBS, por conta da sua inquestionável importância para a não cumulatividade que se pretende promover com aquele novo imposto, como justificar a regra constitucional de transição proposta pela PEC 45/2019, que prevê que o crédito acumulado de ICMS somente poderá ser utilizado em 240 parcelas mensais, resultando na sua utilização em inacreditáveis 20 anos?

O inciso II do § 6º, do art. 133, da ADCT, dispõe que a lei complementar poderá dispor sobre a forma mediante a qual os titulares do crédito acumulado de ICMS poderão transferi-lo a terceiros. Assim, perguntamos: ao promover essa transferência, o destinatário do crédito somente poderá utilizá-lo de forma parcelada dentro do longínquo prazo de 20 anos?

Outra questão: o inciso III do § 6º, do art. 133, da ADCT, dispõe que a lei complementar vai tratar da forma pela qual o crédito acumulado de ICMS poderá ser ressarcido ao contribuinte, caso não seja possível compensar o crédito contra o IBS dentro daquelas 240 parcelas mensais. Nesse contexto, perguntamos: o contribuinte somente poderá obter o ressarcimento do crédito acumulado de ICMS se não conseguir compensá-lo dentro do prazo de 20 anos?

Como se pode perceber, essa regra de transição para a utilização do crédito acumulado de ICMS é contrária à ideia de que, para uma não cumulatividade plena, se mostra como imprescindível um rápido ressarcimento do crédito acumulado. Estabelecer um prazo de 20 anos para essa recuperação, na verdade, vai impactar diretamente os contribuintes que, atualmente, são acumuladores do crédito de ICMS.

Sabemos que, no atual regime do ICMS, muitas empresas acumulam créditos desse imposto e possuem imensa dificuldade para a sua recuperação. Levando-se em consideração esse cenário, e tomando como premissa o inquestionável efeito deletério existente na manutenção do crédito acumulado pelo contribuinte por inaceitáveis 20 anos até sua completa compensação contra o IBS, apresentamos uma última perguntar ao leitor: faz sentido que, na transição do ICMS para o IBS, os créditos daquele imposto não sejam utilizados em sua totalidade para serem compensados com o IBS, sem qualquer parcelamento, nem sejam objeto de ressarcimento imediato a partir de 2033? Entendemos que a resposta a essa pergunta é negativa.

*Sergio Villanova Vasconcelos é advogado no ButtiniMoraes