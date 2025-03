Opinião | Transparência e participação da sociedade

É nesse sentido que a Lei Federal nº 13.460/2017 dispõe sobre a participação e a garantia dos direitos dos usuários de serviços públicos em todas as esferas de governo, desde as atividades administrativas até a disponibilização de bens e serviços públicos ao usuário.

O Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP[1], entre outros critérios, avalia a aplicação da referida lei. Dos aspectos definidos neste que pode ser considerado um código de direitos e deveres do cidadão em relação aos serviços públicos, destaca-se um novo conceito de ouvidoria[2], que não somente passa a se inserir no ciclo de gestão do órgão ou entidade, como ganha contornos estratégicos. De uma perspectiva de gestão, a ouvidoria tanto assume maior centralidade na arquitetura organizacional, quanto exige ser pensada como função transversal às demais áreas – tomando-se uma perspectiva de processos –, e não apenas como unidade administrativa, não raro percebida lateralmente. A norma sinaliza, portanto, uma transformação de significado e ação, a saber, de uma unidade de ouvidoria a uma atividade integrada à cadeia de geração de valor público.

Com isso, tanto quanto o senso de participação não se resume a oportunizar a fala do cidadão, o conceito de ouvidoria transcende a escuta e a resposta reativa, passando a incorporar competências tais como estimular a participação do usuário dos serviços, garantir a sua efetividade, prevenir e corrigir procedimentos incompatíveis e propor o aperfeiçoamento da prestação de serviços, inclusive promover a adoção de mediação e conciliação. A função de uma ouvidoria não mais se limita, nestes termos, a um centro de atendimento formal que recebe, processa e devolve respostas às manifestações do cidadão. O legislador, representando a sociedade, exigiu mais que isso, a saber, uma função que integre as ofertas de bens e serviços públicos e, especialmente, comprometa-se, no que couber, com o aperfeiçoamento da sua gestão e a qualificação das entregas à sociedade. Servidores competentes e outros recursos são necessários para isso, por certo.