Tribunal Eleitoral do Ceará cassa quatro deputados do PL por fraude à cota de gênero

Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Dra. Silvana tiveram chapa cassada pelo TRE Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou nesta terça-feira, 30, quatro deputados estaduais do PL eleitos em 2022. O placar foi de 4 votos a 3.

O julgamento atinge os deputados Carmelo Neto, o mais votado no Ceará, Alcides Fernandes, Dra. Silvana e Marta Gonçalves. A decisão não tem efeito imediato: eles vão poder continuar exercendo os mandatos enquanto aguardam os recursos.

O TRE concluiu que o Partido Liberal fraudou a cota de gênero. A legislação eleitoral exige que pelo menos 30% das candidaturas lançadas pelos partidos ou federações sejam destinadas a mulheres. O PL teria registrado sete candidatas ‘fantasmas’ para burlar a exigência.

São candidatas que não fizeram atos de campanha, algumas sequer criaram perfis das redes sociais. Marlúcia Bento e Andréia Moura Fernandes disseram que tiveram os dados usados no registro de candidatura sem consentimento.

A maioria para cassar a chapa do PL foi formada pelos juízes Kamile Castro, Raimundo Deusdeth, Roberto Bulcão e Rogério Feitosa. Ficaram vencidos os desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos, relator, Inacio Cortez e o juiz Glêidison Marques Fernandes.

Nas redes sociais, Carmelo Neto afirmou que todas as mulheres do PL foram votadas, assinaram registro de candidatura e participaram da convenção do partido. “Querem tirar quatro deputados de oposição pra ganharem quatro deputados da base do PT”, escreveu no Twitter.

Alcides Fernandes também se pronunciou. Ele prometeu recorrer judicialmente. “Continuarei firme com um mandato propositivo, fiscalizando e denunciando. Não irão nos parar”, disse.

COM A PALAVRA, O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PL

A reportagem busca contato com o partido. O espaço está aberto para manifestação.