Tribunal Eleitoral de Roraima rejeita recursos e mantém cassação de governador

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) rejeitou nesta terça-feira, 21, os recursos do governador Antonio Denarium (PP) e manteve a decisão que decretou a cassação do seu mandato.

A decisão não tem efeito imediato e ele poderá ficar no cargo até a conclusão do processo. Ainda há possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ação é movida pelo Avante.

O governador foi condenado por distribuir cestas básicas na campanha de 2022. Ele está no segundo mandato e foi reeleito no ano passado com 163 mil votos.

“São muitas alegações que, sob o viés de dizer que há omissão ou contradição, querem um novo julgamento”, argumentou o juiz Diego Carmo de Sousa, relator do processo, ao defender a rejeição dos recursos.

Antonio Denarium foi condenado por abuso de poder político na campanha de 2022. Foto: RAFAEL ARBEX/ESTADÃO

Condenação

Se a cassação do diploma do governador for confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma nova eleição deve ser organizada em Roraima.

O TRE concluiu que Antonio Denarium abusou do poder político ao aumentar o número de beneficiários do programa de distribuição de cestas básicas gerenciado pelo governo. o Cesta Família.

A ação começou a ser julgada em maio, mas a votação só foi concluída em agosto. O julgamento foi interrompido duas vezes, por pedidos de adiamento dos juízes Francisco Guimarães e Ataliba de Albuquerque, que quiseram mais tempo para analisar o processo.

A desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos criticou nesta terça, 21, os recursos que, segundo ela, tiveram a “nítida a intenção” de “tumultuar” a ação.

“Eu não vejo como, nessa altura do campeonato, nós voltarmos atrás. Esse processo não vai caminhar pro fim”, afirmou ao comentar um pedido do vice-governador Edilson Damião (Republicanos), para participar do processo.

“A Justiça Eleitoral tem uma peculiaridade de que as coisas aconteçam rapidamente. Tanto que o prazo aqui é de três dias. Marchando ao contrário, esses três dias já foram foram três meses, já foram mais três, e agora serão talvez três anos.”

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.