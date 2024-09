TRE-SP livra pastor Diego Reis de condenação por distribuição de cesta básica

O pedido de condenação partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE). Em segunda instância, a procuradoria foi contrária ao provimento do recurso. As entregas de cestas básicas ocorreram em junho último, após um culto na igreja do hoje candidato.

“No dia 20 de junho de 2024, na região do Jardim Iporanga, na Avenida Rodrigues Vilares, nº 270, na zona sul da cidade, o representado (pastor Diego Reis) promoveu propaganda eleitoral antecipada, por meio proscrito, pois, em nome do referido instituto e em seu próprio benefício, já que o instituto leva seu nome também e não sua razão social, promoveu a distribuição de cestas básicas pertencentes à Prefeitura de São Paulo, o que é vedado por lei”, afirmou o promotor Nelson dos Santos Pereira Junior.

No entanto, desembargador Manfré descartou distribuição irregular. “Também não tem peso a circunstância das cestas básicas serem custeadas pelo município de São Paulo, pois a apontada instituição filantrópica é conveniada ao poder público e responsável pela distribuição desses produtos, haja vista ser esse o objeto do projeto de assistência social denominado ‘Programa Cidade Solidária’”, citou o magistrado em documento de quinta-feira, 5.