TRF-4 rejeita recurso do Ibama e dá guarda definitiva de papagaio 'Louro' a casal

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Os desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com jurisdição nos estados do Sul, rejeitaram um recurso do Ibama para conceder a guarda definitiva do papagaio 'Louro' para um casal de tutores, que vive em Santa Maria (interior do Rio Grande do Sul, a 290km da capital gaúcha).

Louro foi apreendido e, segundo o casal de tutores, acabou adoecendo ( Foto: Reprodução/Autos do processo)

O caso foi parar na Justiça em setembro de 2021, quando 'Louro' foi apreendido pela Brigada Ambiental da cidade. Os agentes foram na residência do casal averiguar uma denúncia anônima e encontraram o animal silvestre, que, segundo a legislação ambiental, não poderia ficar cativo.

'Louro' pertence à espécie Amazona aestiva, também conhecida como 'papagaio real'.

O argumento dos tutores para pedir a guarda definitiva do animal é o fato de ele estar sob cuidados da família há 30 anos. 'Louro' foi adotado pela geração anterior e passou a residir com o casal depois que a sua adotante faleceu.

Na petição inicial, os tutores afirmaram que depois que 'Louro' foi apreendido, ele adoeceu, 'pois, diante de sua condição extremamente humanizada, a ave não pode ser colocada com os demais animais, nem mesmo de sua espécie'.

Em Santa Maria, o papagaio Louro vive com gatos e cachorros na residência de um casal ( Foto: Reprodução/Autos do processo)

O Ibama, contra quem o pedido foi feito, perdeu a ação tanto na primeira instância quanto na segunda.

Vivian Josete Pantaleão Caminha, desembargadora relatora do processo, entendeu que o caso de 'Louro' é uma exceção às normas ambientais. "Diante de tal cenário, não é exagero afirmar que a privação do papagaio do convívio familiar poderá ocasionar danos à saúde física e psicológica do animal."

A argumentação da relatora foi acompanhada por seus pares. Ela também sustentou na decisão que 'não se pode chegar ao ponto de se sacrificar o próprio animal ao argumento de que se estaria protegendo a espécie'.

O acórdão é do dia 9 de março e foi divulgado pela Comunicação Social do TRF-4 nesta quinta-feira, 16. O Ibama ainda pode recorrer da decisão.