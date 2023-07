Tribunais de Contas, ampla defesa e contraditório efetivo

Thaís Marçal e Caio Macêdo. Fotos: Arquivo pessoal

O exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, no âmbito dos Tribunais de Contas, deve considerar circunstâncias que impossibilitam a sua efetivação. Dentre os elementos que compõem essa análise, menciona-se o decurso do tempo como um potencial impeditivo ao exercício desses direitos pelos jurisdicionados.

As jurisprudências do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas estaduais têm admitido o prejuízo à apresentação de defesa quando o jurisdicionado não consegue obter acesso aos documentos e informações relativos às questões discutidas no processo em razão do grande lapso temporal entre os fatos e a instrução processual.

O inciso LV do art. 5º da Constituição da República assegura aos litigantes, tanto nos processos judiciais como nos administrativos, a garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, "com os meios e recursos a ela inerentes". Modernamente, nas palavras do professor Alexandre Câmara, o contraditório representa:

"É preciso, então, que o contraditório seja visto como uma garantia de que as decisões (ou, mais amplamente, os resultados do processo, pois é preciso também considerar a atividade executiva, que não se destina a produzir decisões) sejam produzidas sem que se apresentem como capazes de surpreender as partes. E isto só se consegue se o princípio do contraditório for compreendido como a garantia de que as partes poderão efetivamente participar, com influência, de sua formação".[1]

A previsão é reproduzida nos Regimentos Internos do TCU (art. 31) e de Tribunais estaduais e municipais, como o TCE-RJ (art. 85), TCE-SP (art. 210) e TCM-RJ (art. 247).

É preciso destacar que o transcurso do tempo não representa, em si, um impedimento ao exercício do direito de defesa, segundo a jurisprudência do TCU. Entretanto, comprovado o efetivo prejuízo à ampla defesa, deve-se reconhecer esse fator impositivo como motivo para o arquivamento dos autos sem o seu julgamento de mérito. Essa é a posição que tem sido adotada pelo Tribunal de Contas da União:

"Em linhas gerais, os pareceres da unidade técnica e do MPTCU suscitam o suposto prejuízo à defesa dos responsáveis, em face do transcurso de tempo entre as falhas geradoras do aludido dano ao erário e a instauração da presente TCE pelo órgão repassador, e, por esse prisma, propõem o arquivamento do feito, nos termos do art. 212 do RITCU, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

(...)

Bem se sabe que o transcurso do tempo, por si só, não deve se constituir como fator impositivo para o arquivamento dos autos sem o julgamento do mérito, já que, para isso, deveria ficar demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa". (Acórdão nº 2862/2018 - TCU - 2ª Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, j. em 24.04.2018) - grifos não constam do original

Em outras palavras, é preciso que o jurisdicionado demonstre nos autos que, de alguma forma, o tempo impõe limitações ao exercício material da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, o ônus da prova é do jurisdicionado. Em alguns julgados do Tribunal de Contas da União trabalha-se com o transcurso temporal de 10 (dez) anos, como os Acórdãos nºs. 2862/2018-TCU-Segunda Câmara, 6018/2015-TCU-Segunda Câmara e 2513/2014-TCU-Primeira Câmara.

Contudo, esse prazo, ainda que tomado como referência, não é suficiente para constatar os prejuízos às garantias constitucionais aqui trabalhadas:

"O mero transcurso de dez anos entre a data do ato irregular e a citação não é razão suficiente para o arquivamento da tomada de contas especial, sem exame de mérito. É preciso que, além disso, fique demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa". (Acórdão TCU nº 854/2016 - Plenário - Rel. Min. Benjamin Zymler, j. em 13.04.2016).

A impossibilidade de obter informações completas em processos administrativos ou de trazer todos os elementos necessários ao esclarecimento das questões debatidas são fatores relevantes que, uma vez comprovados, devem ser considerados pelo Tribunal. Trata-se, portanto, de uma realidade alheia à vontade daquele que busca exercer seu direito de defesa. Nesse sentido:

"Consoante assente no Tribunal de Contas da União, quando demonstrado que o responsável, por motivos alheios à sua vontade, ficou impossibilitado de obter os documentos necessários à apresentação de defesa, suas contas podem ser consideradas iliquidáveis" (Processo TCERJ nº 131.668-9/2011, Rel. Conselheira Marianna M. Willeman, j. em 08/02/2021).

Um elemento relevante que tem sido considerado pelos Tribunais diz respeito ao direito do jurisdicionado de obter vistas, cópias de documentos e outras informações relevantes do processo administrativo que originou a auditoria, tomada de contas, prestação de contas ou outras modalidades de fiscalização de controle externo. O transcurso do tempo implica em muitos casos na inviabilidade de assegurar esse direito, gerando prejuízos diretos ao exercício da ampla defesa, conforme se vê:

"O longo decurso de tempo representa manifesto prejuízo ao desenvolvimento válido do processo de tomada de contas, notadamente porque haveria evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis para a concretização do devido processo legal, especialmente, em virtude de eventuais dificuldades para a apresentação de documentos necessários à apuração satisfatória dos fatos, não se atendendo, portanto, aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (Acórdão nº 55404/2022 - TCERJ - Plenário Virtual, Rel. Cons. Andrea Siqueira Martins, j. em 19.04.2022) - grifos não constam do original

Como bem trabalhado pelo professor Fredie Didier Jr., os direitos constitucionais aqui trabalhados devem ser usufruídos em toda sua dimensão material. E, alinhada à essa visão mais avançada do direito processual, o Tribunal de Contas da União já tem adotado esse posicionamento:

Comparecendo aos autos, os referidos agentes públicos alegam, em suma, a impossibilidade material do exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a despeito de todos os esforços de que se valeram, não tiveram acesso aos documentos que embasaram o relatório de auditoria, requisitados do Ministério da Saúde e da Prefeitura Municipal de Osasco, inclusive por via judicial. (Acórdão TCU nº 3308/2016 - Segunda Câmara - Rel. Min. Raimundo Carreiro, j. 09/03/2016) - grifos não constam do original

Frise-se, ainda, que o dever de guarda de documentos por parte da Administração é eventualmente violado, fato que acarreta dificuldades aos jurisdicionados. Ainda que se possa contar com a Lei federal nº 12.527/2011, que regula o acesso às informações previsto no inc. XXXIII do art. 5º da CRFB/88, a obtenção de documentos sob a guarda da Administração, sobretudo antigos, pode esbarrar em algumas dificuldades do dia a dia da burocracia estatal.

Portanto, a conduta da Administração e dos órgãos de controle não pode afetar negativamente a apresentação de defesa, bem como traz como consequência o entendimento de que, nesses casos, as contas tornam-se iliquidáveis. Veja-se:

"Manifesto minha concordância com o entendimento firmado pela unidade técnica. A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, assegurada a todos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal - 'aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes' é princípio que tem de ser obrigatoriamente obedecido por este Tribunal de Contas sob pena de invalidar todo seu procedimento.

Tal direito, portanto, deixa de ser efetivo e assegurado ao acusado, quando lhe faltam meios e recursos inerentes à sua defesa, haja vista que o transcurso do tempo tende a fazer desaparecer provas da execução do objeto do convênio". (Acórdão TCU nº 3406/2007 - Segunda Câmara - Rel. Min. Aroldo Cedraz, j. em 27.11.2007) - grifos não constam do original

Nesse sentido, o próprio Regimento Interno do TCU determina o arquivamento dos processos, seja qual for a modalidade de controle externo exercida pelo Tribunal, sem julgamento de mérito, "quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 212).

Assim, uma vez fundamentada no processo a dificuldade prática de exercício do direito de defesa com todos seus mecanismos inerentes, é preciso que se reconheça a necessidade de afastamento da responsabilização dos agentes que respondem perante o Tribunal. A ausência de celeridade na atividade estatal não pode gerar prejuízos às garantias fundamentais dos cidadãos, sobretudo quando se tem em vista a existência do direito fundamental à razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88).

[1] CÂMARA, Alexandre F. Manual de direito processual civil, - 1ª Ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 56.

*Thaís Marçal, secretária-geral da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB. Presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada

*Caio Macêdo, advogado