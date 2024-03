Tribunal anula julgamento que derrubou indenização de R$ 150 mil à família de preso da ditadura

A Sexta Turma reconsiderou o próprio posicionamento, em um caso pouco frequente de revisão via embargo de declaração - recurso usado para questionar eventuais omissões ou contradições no acórdão.

Antonio Torini trabalhava na Volkswagen quando foi preso na sede da montadora, em fevereiro de 1972, e levado ao Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) de São Paulo, onde passou 49 dias sob tortura. Dois anos depois, ao ser julgado pelo Superior Tribunal Militar (STM), acabou condenado a mais dois anos de detenção. Sua mulher, Livonete, ficou sozinha com os filhos.

Após cumprir a pena, Torini foi solto, mas acabou condenado ao desemprego permanente. Isso porque passou a constar nas “listas sujas” trocadas pela Volkswagen com empregadores - a montadora alemã fechou um acordo de reparação de R$ 36 milhões pelo apoio aos porões da ditadura. O ferramenteiro, que militava no Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), morreu em 1998 com problemas de saúde.