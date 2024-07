Tribunal condena donos de égua a indenizarem criança que levou coice na cara e perdeu a visão

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) manteve decisão de primeira instância para condenar proprietários de uma égua ao pagamento de R$ 20 mil (danos morais) e R$ 355 (dano material) para uma criança que perdeu a visão do olho esquerdo depois de ser atingida pelo coice do animal, em 2016.

A Justiça mineira determinou ainda que os donos do animal paguem pensão mensal, dos 14 aos 75 anos da vítima, em um valor que gira em torno dos R$ 420 (30% do salário mínimo atual). Nos autos, os proprietários rejeitaram a tese de culpa sob alegação de que o local do acidente, uma praça da cidade de Pitangui (a 129 km de Belo Horizonte), era conhecida na cidade como área de pasto e de trato de animais, e que a criança estava sob a responsabilidade da avó, sendo dela a culpa pelo acidente.

Pitangui, cidade na região central de Minas Gerais, a 129 km de Belo Horizonte Foto: Divulgação/ Prefeitura de Pitangui