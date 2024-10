Tribunal de Justiça e Procon-SP criam centro de conciliação para consumidores e endividados

Centro de soluções vai funcionar no Fórum João Mendes, localizado no centro da capital paulista Foto: TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Fundação Procon vão instalar na próxima segunda, 7, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania em Matéria Consumerista (CejusCOM). O objetivo da parceria é a promoção de conciliações de demandas sobre as relações de consumo, principalmente o tratamento e o combate ao superendividamento.

PUBLICIDADE O CejusCom pode ser procurado por consumidores, comerciantes e e microempresários de qualquer cidade do Estado para tentativa de acordo com empresas privadas, instituições financeiras ou concessionárias de serviços públicos. O serviço atende questões de superendividamento – quando há impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade de dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimopara subsistência. COMO FAZER O interessado deve procurar o serviço por dois caminhos:- Diretamente pelo consumidor junto à Fundação Procon/SP- Pelo Portal de Combate ao Superendividamento do Tribunal (https://esaj.tjsp.jus.br/petpgconciliacao/abrirConciliacaoSuperendividamento.do), onde preencherá formulário com os dados pessoais,socioeconômicos, informações da dívida (pode ser mais de um credor) e anexará os comprovantes.

Os consumidores que possuírem o perfil de superendividados serão identificados na triagem. Eles passarão por entrevista; orientações (em especial a palestra “Dívidas e Dúvidas”) e, só após, seguirão para renegociação.

Iniciativa tem o carimbo do desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo Foto: TJSP

Em um primeiro momento, a intermediação será feita pelo Procon. Se não houver êxito, o CejusCOM marcará uma audiência de conciliação (presencial ou on-line), conduzida por conciliadores especialmente capacitados pelo Tribunal.

Os acordos serão homologados por sentença e terão eficácia de título executivo judicial. A juíza coordenadora do Cejusc Central, Mônica Di Stasi, será responsável pela unidade.

O CejusCOM vai funcionar no Fórum João Mendes Júnior (2º andar), centro da capital paulista. A iniciativa tem o carimbo do desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do Tribunal, da coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ, desembargadora Silvia Rocha, e do diretor do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.

O Tribunal informou que o CejusCom é ‘um trabalho integrado e de cooperação, que pretende unir esforços do Procon e do Tribunal com vistas à prevenção, orientação e educação do consumidor, à renegociação de suas dívidas e à reinserção desses agentes no mercado de crédito’.

Segundo o TJ, a parceria busca promover ‘o necessário e urgente resgate da cidadania’.