Tribunal de São Paulo condena clínica veterinária por morte de 'Lunna' após castração

Os desembargadores da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenaram a Duo vet Clínica Veterinária, situada em Guarulhos (Grande São Paulo), e dois de seus profissionais a pagarem indenização de R$ 5 mil à tutora de uma cachorra de um ano e dez meses que morreu cinco dias depois de ser submetida à castração. A avaliação do colegiado é a de que houve 'evidente negligência e imperícia no atendimento pré e pós-operatório' da cadela da raça Chow Chow chamada 'Lunna'.

As informações sobre o caso, ocorrido em setembro de 2020, foram divulgadas no site do Tribunal de Justiça. A clínica informou, por meio de sua defesa - a cargo do Ibain & Capistrano Advocacia -, que vai recorrer.

Os magistrados da 3.ª Câmara de Direito Privado acolheram um recurso impetrado contra decisão da 4ª Vara Cível de Guarulhos, que negou o pedido de indenização. Ao Tribunal de Justiça, a tutora de 'Lunna' argumentou que os danos morais são 'evidentes, diante das dores e do trauma que ela passou ao ver sua cachorra em sofrimento por dias, até a sua morte'.

Segundo os autos, 'Lunna' passou por uma castração na clínica veterinária e, em seguida, apresentou quadro de vômito, diarréia, prostração, dificuldade respiratória e dor. Cinco dias depois do procedimento, ela morreu. Laudo pericial apontou que a morte da cachorra não ocorreu por erro veterinário, mas em decorrência de complicações após úlcera perfurada.

Em primeiro grau, a juíza Beatriz de Souza Cabezas negou o pedido de indenização da tutora de 'Lunna' - inicialmente, de R$ 50 mil - sob o argumento de que a perícia concluiu que as condutas dos veterinários 'não causaram ou contribuíram de alguma forma para o óbito do animal'.

"Assim, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da requerida no momento da internação do animal para tratamento médico veterinário e o óbito ocorrido", assinalou Beatriz Cabezas.

No entanto, ao analisar o recurso da defesa da tutora de 'Lunna', o desembargador Carlos Alberto de Salles, da 3.ª Câmara de Direito Privado do TJ, entendeu que há 'elementos robustos a demonstrar negligência no pré-operatório e no atendimento pós-cirúrgico' de Lunna.

Salles destacou que a cachorra estava com, no mínimo, 25% a menos de peso do que o normal quando passou pela castração. Na avaliação do magistrado, a 'avaliação pré-cirúrgica e a ausência de qualquer exame configuram evidente negligência'.

O desembargador pontuou que, após a cirurgia, Lunna não só estava 'inapetente e letárgica, como apresentou vários episódios de vômitos e diarréias'.

Segundo Salles, a tutora entrou várias vezes em contato com os veterinários nos quatro dias seguintes à cirurgia, tendo inclusive retornado à clínica mais duas vezes, 'angustiada com a piora no quadro de saúde de sua cachorra, inclusive com vômito sanguinolento'.

O acórdão indica que foi prescrito um medicamento anti-inflamatório que tem, como efeito colateral, produzir ou agravar a úlcera do animal.

Segundo o relator, o laudo pericial sobre a morte da cachorra fez menção a irregularidades do prontuário e à conduta dos veterinários em não examinar pessoalmente a cachorra após queixa da tutora.

"Ainda que não se possa vincular o evento morte ao procedimento cirúrgico, é evidente que a negligência e a imperícia verificadas no pré e pós-operatório contribuíram para o agravamento rápido da enfermidade que a cachorra possuía", destacou o relator.

"Talvez exatamente porque se trata de veterinários com muitos anos de profissão e de procedimento bastante comum, deixaram de atentar para o caso específico da cachorra Lunna, não considerando o baixo peso, nem se atentando com o devido rigor ao quadro de saúde por ela desenvolvido após a cirurgia", concluiu o magistrado, seguido em votação unânime pelos outros integrantes da Câmara, desembargadores João Pazine Neto e Donegá Morandini.

COM A PALAVRA, A DEFESA DA CLÍNICA

O escritório Ibain & Capistrano Advocacia enviou nota à reportagem do Estadão.

"Conforme informações extraídas no processo não há que se falar em negligência visto que em primeira instância afastou qualquer responsabilidade. Inclusive a reforma da sentença foi parcial e ainda não trânsito em julgado, dessa forma estaremos recorrendo desse acórdão."