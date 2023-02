Tribunal de São Paulo mantém condenação de síndico por desvio de R$ 400 mil de condomínio em Pinheiros

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um síndico acusado de desviar e se apropriar de R$ 406.774,90 do condomínio que administrava. Alexandre Augusto Escobar, condenado por apropriação indébita, foi síndico do Condomínio Edifício Regency Plaza, na rua Mateus Grou, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O acórdão foi publicado nesta sexta, 24, e ainda é passível de recurso.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, apresentada à Justiça em 2014, os desvios de dinheiro aconteceram entre abril de 2011 e fevereiro de 2013, em valores picados, que variam entre R$ 800 e R$ 10 mil, que foram transferidos para as contas do pai, da mulher e de empresas de Escobar.

Os desvios foram percebidos pelos conselheiros do condomínio, que levaram o caso à Polícia.

Na primeira defesa do processo, Escobar afirma que 'passava as despesas dispendidas nas obras (do condomínio) em seu cartão de crédito pessoal e após, realizava os reembolsos'. Ele diz que sempre apresentou notas fiscais dos gastos e que nunca recebeu, da parte do condomínio, uma prestação de contas conclusiva que apontasse desvios.

Ele também teria nomeado seu pai, que era advogado, para exercer a defesa processual do Regency Plaza em um processo contra a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Parte do dinheiro que ele é acusado de desviar teria sido direcionado para pagar honorários advocatícios do pai do síndico.

Na primeira instância, o juiz Marcos Vieira de Morais, da 26ª Vara Criminal de São Paulo, condenou Escobar a uma pena de três anos, um mês e dez dias. Como a pena seria cumprida em regime aberto e o réu é primário, o magistrado substituiu-a pela prestação de serviços à comunidade e por uma multa de R$ 100 mil.

Ao julgar o recurso do síndico, o Tribunal de Justiça manteve todos os termos da sentença. A relatora do caso, desembargadora Ely Amioka, argumentou que 'o réu não tinha autorização para realizar compras em seu nome, tampouco comprovou aquilo que supostamente comprou com as respectivas notas fiscais'. No acórdão, ela afirma que 'a versão apresentada pelo acusado não convence. Seu depoimento em juízo foi confuso e contraditório'.

O caso pode ainda ser levado para a terceira instância, em Brasília, por meio de Recurso Especial e Extraordinário.

COM A PALAVRA, ALEXANDRE AUGUSTO ESCOBAR

A reportagem tenta contato com a defesa do síndico Alexandre Augusto Escobar. Ele sustenta na sua defesa que os valores são referentes ao reembolso de gastos que ele teria feito em favor do condomínio e aos honorários advocatícios de seu pai, que advogou para o Regency Plaza em uma ação contra a Sabesp. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)