Tribunal de São Paulo mantém condenação de vice-prefeito de Guarulhos por recriar de cargos comissionados extintos pela Justiça

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por atos de improbidade administrativa do ex-vereador e atual vice-prefeito de Guarulhos (Grande São Paulo) Jesus Roque de Freitas, conhecido como Professor Jesus (Republicanos), por ter proposto em 2016 um projeto de lei que, aprovado, recriou cargos comissionados que haviam sido extintos por decisão judicial em 2015.

A Justiça determinou que os direitos políticos de Jesus sejam suspensos por três anos. Ao Estadão, a defesa do vice-prefeito afirma que irá recorrer aos Tribunais de Brasília e que ele só deixaria de ser 'ficha limpa' se tivesse obtido algum ganho financeiro com o ato do qual é acusado.

Professor Jesus (Republicanos) foi presidente da Câmara de Vereadores de Guarulhos e hoje é vice-prefeito da cidade ( Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores de Guarulhos)

Na acusação, a Promotoria afirma que o ex-parlamentar, que foi presidente da Câmara de Vereadores, 'procurou burlar a necessidade de contratação de servidor público, em manobra legislativa e jurídica para conservar servidores contratados sem concurso antes da Constituição de 1988'.

Jesus foi vereador do município por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2020, assumindo a presidência da Câmara em 2015, 2016 e 2019. A lei que o levou à Justiça criava 38 cargos para as funções de agente legislativo, assessor técnico, auxiliar legislativo, jornalista, oficial de vigilância e zeladoria, oficial legislativo e programador. Em 2015, a extinção desses cargos foi feita por meio de Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade.

Seu principal argumento de defesa é que o ato foi, na verdade, um 'reenquadramento' de servidores, feito com amparo em um dispositivo da ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), trecho do fim da Constituição criado para disciplinar a transição entre normas antigas e as da Carta de 1988.

A lei que levou professor Jesus para a Justiça criava 38 cargos comissionados ( Foto: Nico Rodrigues/Câmara de Guarulhos)

Na primeira instância, o juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, argumentou que 'a intenção do réu era repristinar (resgatar lei já revogada) norma inconstitucional, com alteração de nomenclatura dos cargos mas conservando a afronta às normas próprias que determinam a exigência de concurso público'. Em outro momento, Camargo afirma que a conduta de Jesus foi uma 'burla grosseira'.

O vice-prefeito recorreu da sentença e seu caso foi para a 12ª Câmara de Direito Público do TJ-SP. O voto do desembargador relator, José Orestes de Souza Nery, acompanhado pelos pares, afirma que Jesus agiu 'com intenção dolosa de burlar a norma e, ainda mais, de burlar ordens judiciais anteriores'. A condenação de Camargo foi integralmente mantida pela Corte.

Guarulhos é um município da Grande São Paulo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Guarulhos)

COM A PALAVRA, A DEFESA DE PROFESSOR JESUS

A reportagem entrou em contato com o advogado Luiz David da Costa Faria, que representou Professor Jesus no processo. Ele enviou a seguinte manifestação à reportagem:

"Professor Jesus, quando presidiu a Câmara Municipal de Guarulhos, no período de 2013 a 2016, buscou de forma incessante a modernização dos trabalhos do legislativo municipal guarulhense, o que incluiu a reestruturação administrativo-funcional de seu quadro de pessoal, adaptando este às suas necessidades e atendendo a demandas provenientes de manifestações oriundas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público.

A condenação, sem trânsito em julgado, ocorrida em sentença, sem reconhecimento de qualquer prejuízo ao erário, se deu com base em dispositivo da Lei da Improbidade que não caracteriza mais ato de improbidade, desde a reforma de 2021, e em entendimento jurídico que continuamos a ter como equivocado, o que será objeto de recursos às cortes superiores em Brasília.

Registra-se que Professor Jesus prossegue sendo "FICHA LIMPA", pois as condenações em órgão colegiado por improbidade só geram inelegibilidade nos casos de enriquecimento ilícito E dano ao erário (cumulativamente os arts. 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa), sendo que sua condenação foi por ato atentatório aos princípios da administração pública (art. 11 da Lei de Improbidade) estando apto a concorrer a cargos públicos, conforme art. 1o, inc. I, letra "l" da LC no 64/1990."