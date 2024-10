Tribunal manda indenizar caixa de loja grávida chamada de ‘preta burra’ e rebaixada de cargo

Ele ressaltou que as testemunhas foram unânimes em afirmar que o gerente tinha um ‘comportamento áspero’ e uma conduta inadequada com as empregadas gestantes, além de confirmarem a discriminação racial.

“A forma de tratamento do superior hierárquico em face da autora e das demais colegas gestantes demonstrou a ocorrência de fatos graves, aptos a caracterizar assédio moral. A ré, enquanto beneficiária dos serviços prestados pela demandante, não tomou as providências mínimas necessárias a amparar a trabalhadora em estado gestacional”, afirmou o magistrado.

As partes recorreram ao TRT-4. Por unanimidade, os desembargadores aumentaram o valor da indenização por danos morais, de R$ 16,5 mil para R$ 24,7 mil, e rejeitaram o pedido da empresa para afastar a condenação.

O relator do acórdão, desembargador Marcos Fagundes Salomão, aplicou ao caso o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No entendimento do magistrado, ‘os graves atos de racismo e sexismo causaram danos morais passíveis de indenização’.