Tribunal manda indenizar em R$ 15 mil aluna de 10 anos com deficiência que levou sapatada de professora em Mogi das Cruzes

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Os desembargadores da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aumentaram para R$ 15 mil a indenização que o município de Mogi das Cruzes (Grande São Paulo) terá de pagar para uma estudante que levou uma sapatada de uma professora dentro da escola. A menina, que estava com 10 anos na época do caso, possui atrofia do hemisfério cerebral esquerdo, uma doença mental considerada leve.

O caso aconteceu no dia 4 de março de 2020. A mãe da criança percebeu que a filha estava com hematomas no corpo, mas a princípio não desconfiou da agressão. Ela ficou sabendo do episódio só cinco dias depois, quando foi procurada pela administração da escola da rede pública municipal. A menina apanhou com o próprio tênis.

De acordo com a petição inicial do processo, a professora teria admitido as agressões. "Não era minha intenção machucá-la, mas me descontrolei e bati." É o que a mãe afirma ter ouvido da docente.

A criança passou por avaliação do Instituto Médico-legal de Mogi das Cruzes. O laudo do perito avaliou uma 'equimose esverdeada de 3 cm em região peitoral esquerda' e concluiu que a menina sofreu 'lesões corporais de natureza leve' provocadas por 'agente contundente'.

O caso aconteceu em março de 2020 em Mogi das Cruzes, município da Grande São Paulo ( Foto: Divulgação/Prefeitura de Mogi das Cruzes)

Continua após a publicidade

Duas funcionárias da limpeza da escola testemunharam o ocorrido. Elas afirmaram que, durante o almoço, a menina tentou entrar na sala onde ficavam os pertences dos funcionários. Quando as funcionárias impediram o ingresso, a menina teria tirado o próprio tênis para agredi-las.

A professora, que estava passando pelo corredor, ameaçou chamar a polícia, quando a menina teria batido com o tênis nas suas costas. "Você gosta de bater? Olha como é gostoso", teria dito a docente. Nesse momento, ela teria tomado o sapato das mãos da menina e revidado a agressão. A professora não foi ouvida no processo. Ainda em 2020, ela respondeu a um processo administrativo disciplinar e foi demitida pela Prefeitura.

O município de Mogi das Cruzes se defendeu afirmando que o valor pleiteado pela menina, de 20 salários-mínimos, era desproporcional, por causa da natureza leve das lesões. A entidade também argumenta que tomou medidas administrativas para responsabilizar a professora.

O juiz Eduardo Calvert, da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, arbitrou uma indenização de R$ 6 mil para a estudante. "Independentemente do comportamento da autora, mormente cuidando-se de pessoa com deficiência, não era dado à professora, profissional da educação, agredir a autora como forma de educá-la", argumentou o magistrado.

A decisão é da 6ª Câmara de Direito Público do TJ São Paulo ( Foto: TJSP/Divulgação)

O caso foi levado ao Tribunal de Justiça pela menina, que é representada pela mãe no processo. Ela pediu que a indenização fosse aumentada.

Na segunda instância, o Ministério Público concordou com o pedido da apelação. Ana Maria Napolitano de Godoy, procuradora de Justiça, afirmou que a agressão da professora 'tem vias de crueldade'.

Continua após a publicidade

A posição dos desembargadores da 6ª Câmara de Direito Privado foi um meio-termo entre a sentença de primeira instância e o pedido da menina. No voto do desembargador relator, Alves Braga Junior, acompanhado pelos pares Sidney Romano dos Reis e Silvia Meirelles, ele ponderou o fato de a criança ser portadora de deficiência mental leve e aumentou a indenização para R$ 15 mil.

O acórdão foi publicado no Diário de Justiça no dia 6 de março e, até o momento, não há recurso de nenhuma das partes.

COM A PALAVRA, O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do município de Mogi das Cruzes, contudo, não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)