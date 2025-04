Tribunal manda PF devolver boné e pares de tênis de vereador acusado de ‘estelionato previdenciário’

Os desembargadores da 2ª Turma do TRF-5 entenderam que ‘a mera suposição de que os bens poderiam ter origem ilícita, sem apontar elementos concretos nesse sentido, não atende o requisito legal’ previsto no artigo 126 do Código de Processo Penal. Tal artigo exige indícios veementes da proveniência ilícita para justificar a manutenção da apreensão.

Gaturiano é acusado de estelionato previdenciário. Ele foi o principal alvo da Operação Errantes. Na ocasião, a PF fez inspeção em seu gabinete na Câmara de Petrolina - município do sertão pernambucano, a 700 quilômetros do Recife - em busca de documentos que o ligassem a uma quadrilha especializada na obtenção indevida de Benefícios de Prestação Continuada (BPC) - um salário mínimo pago pelo INSS a pessoas com mais de 65 anos ou portadoras de deficiência.

A decisão do TRF-5 acolhe argumentos da defesa do vereador, a cargo do criminalista Átila Machado, que recorreu ao tribunal sob o fundamento da ‘ilegalidade do cumprimento dos mandados de busca e apreensão’. Átila Machado argumentou que a Polícia Federal ‘extrapolou os limites da ordem judicial’.