Tribunal mantém condenação de acusados por desvio de recursos do Theatro Municipal de São Paulo

Os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a condenação de Irineu Ferreira, José Luiz Herência, William Nacked e do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC) pelo desvio de recursos do Theatro Municipal em 2016. O acórdão, publicado no Diário de Justiça do último dia 13, rejeitou a apelação de Irineu e lhe concedeu assistência judiciária, isentando-o das custas processuais.

Trata-se de uma ação civil pública.

Os três homens e a empresa foram condenados a restituir R$ 649.204.60 aos cofres públicos e pagar uma multa nesse mesmo valor. A sentença de primeira instância, assinada pelo juiz Luis Manuel Fonseca Pires, da 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo e posteriormente confirmada pelo Tribunal, proíbe os réus de exercer direitos políticos e de participar de licitações.

Desvios teriam acontecido em 2016, quando Herência foi diretor do Theatro ( Foto: Gonçalo Junior/Estadão)

O caso aconteceu durante o período em que Herência foi diretor da Fundação Theatro Municipal. A Justiça concluiu que houve direcionamento da licitação que contratou o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, na época gerido por Willian. O Instituto, por sua vez, contratou outra empresa, a Nação Cultural Ltda Me, cujo sócio era Irineu.

De acordo com a sentença, 'houve a escolha de fornecedores e superfaturamento de preços por serviços e produtos inexistentes'.

O episódio que foi investigado no processo é um contrato feito com a Nação Cultural, empresa já extinta, no valor de R$ 269 mil, para a criação de grupos de pesquisa e estudos que nunca saíram do papel. A maior parte dessa verba - R$ 209 mil - foi entregue para Willian. "Os três acusados admitem os desvios e a ausência dos efetivos serviços apontados nas notas fiscais", diz a sentença.

O Tribunal compartilhou do mesmo entendimento. O desembargador relator do caso, Eduardo Gouvêa, afirmou que 'além do contrato ter sido superfaturado, ao contrário do que alega o apelante (Irineu), não há provas de que os serviços, que eram desnecessários, tenham sido prestados'.

Gouvêa também entendeu que 'no caso em tela está comprovado que o apelante preenche as condições de necessitado'. O voto do relator foi acompanhado pelos outros desembargadores da Câmara, Mônica Serrano e Luiz Sergio Fernandes de Souza.

Além desse processo, há mais duas ações - uma de improbidade administrativa e uma ação popular - que investigam o desvio de recursos na gestão de Herência no Theatro Municipal de São Paulo.

