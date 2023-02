Tribunal Militar declara 'indigno para oficialato' capitão da Marinha condenado a 11 anos de prisão pelo estupro da vizinha no Rio

Foto: Marcos Corrêa/PR

O Superior Tribunal Militar declarou indigno para o oficialato um capitão-de-corveta da Marinha que foi condenado por estupro de vulnerável. A Justiça do Rio impôs ao agora ex-militar pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado por abusar de sua vizinha após dopá-la usando um pano com éter. O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2018, após o réu invadir a casa da mulher, às 3h, com uma touca ninja e usando uma arma de fogo. O STM não divulgou o nome do acusado.

À Corte militar, a defesa do capitão-de-corveta sustentava que a condenação imposta pela 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá não havia transitado em julgado - quando não há mais possibilidade de interposição de recurso. Segundo os advogados, haveria um habeas corpus em trâmite no 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, a defesa pedia que o militar não perdesse o cargo, mas fosse reformado, em razão de supostos problemas psiquiátricos. Atualmente ele está preso no presídio na Marinha, no Rio de Janeiro.

O relator do caso no STM, ministro José Coêlho Ferreira, rechaçou os pedidos da defesa e acolheu representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

Para o magistrado, o Ministério Público Militar demonstrou que a conduta do capitão-de-corveta foi 'extremamente lesiva aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares, revelando não só um comportamento atentatório à própria imagem das Forças Armadas, mas também em uma conduta ultrajante à dignidade humana da vítima pela prática do hediondo crime de estupro de vulnerável'.

"Como bem pontuou o Ministério Público Militar, após circunstanciar a cruel empreitada delituosa do representado, a gravíssima ação delituosa, além de violadora dos direitos humanos e produtora de efeitos psicossociais devastadores na vítima, ofende, indubitavelmente, o pundonor, o decoro e a ética militares, previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares", ponderou.

O relator destacou que o caso envolve crime de natureza infamante. Segundo José Coêlho Ferreira, a 'prática de delito sexual atinge, diretamente, a honra do oficial, com reputação negativa no seio da Instituição a que pertence e provoca repercussões nocivas à hierarquia e à disciplina militares, tornando-se, por razões óbvias, difícil sua acomodação funcional em qualquer Unidade de sua Força Armada'.