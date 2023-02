Tribunal de Minas manda indenizar educadora infantil por perfil falso em site erótico

Professora descobriu que a foto e o nome dela foram usados para criar perfil falso. Foto: Nick Youngson

A 13.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas condenou uma empresa de serviços e publicidade online a indenizar uma professora em R$ 10 mil, por danos morais, devido à criação de um perfil falso com seu nome em um site de acompanhantes para serviços sexuais.

A professora descobriu que o perfil havia sido criado em setembro de 2020, ao receber mensagens de 'caráter sexual de interessados'.

As informações foram divulgadas no site do Tribunal de Justiça de Minas.

Ela ajuizou ação contra a provedora em outubro de 2020, alegando que, como educadora infantil, tem de zelar por sua imagem e comportamento público.

Segundo a professora, o incidente prejudicou sua reputação e ela fazia jus a uma indenização por dano moral. Ela solicitou, ainda, que a mídia social informasse o número de telefone da pessoa responsável pela criação do perfil.

Na ação, a empresa se defendeu sob o argumento de que assim que foi notificada do conteúdo indevido em sua plataforma derrubou-o em menos de 24 horas. Além disso, sustentou que é impossível para um empreendimento desta natureza controlar tudo o que é postado na rede.

A provedora alegou que não é responsável pela fiscalização prévia de informações geradas pelos usuários, 'sendo evidente que outra pessoa inseriu o telefone e a foto da internauta no anúncio'.

O relator, desembargador Newton Teixeira Carvalho, entendeu que o caso extrapola mero conteúdo ofensivo em redes sociais, não sendo classificado como exposição ordinária na internet, mas sim, como 'criação de perfil falso em site de conteúdo erótico'. "Uma vez que a imagem e nome da autora foram utilizados de forma falsa e indevida por postagem em site de conteúdo pornográfico, cabível está o dever de indenizar pela ofensa à sua moral", concluiu.

Os desembargadores Ferrara Marcolino e Rogério Medeiros votaram de acordo com o relator.