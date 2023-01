Tribunal de São Paulo condena magazine a indenizar em R$ 20 mil três clientes por abordagem 'excessiva' de segurança da loja

A decisão é dos desembargadores da 31.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Justiça de São Paulo condenou uma unidade das Lojas Americanas em São Joaquim da Barra, no noroeste de São Paulo, a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a três clientes abordados por um segurança.

Documento Leia todo o acórdão

Por unanimidade, a 31.ª Câmara de Direito Privado concluiu que a abordagem foi abusiva. Os desembargadores analisaram um recurso da loja contra a sentença de primeiro grau, que havia imposto a primeira condenação.

O caso aconteceu em 2018. Os clientes contaram que saíram da loja sem comprar nenhum produto. Na saída, teriam sido abordados pelo funcionário responsável pela segurança do estabelecimento por suspeita de furto. Eles afirmam que foram revistados e constrangidos.

Os desembargadores concluíram que a abordagem não foi ilegal, mas foi "excessiva" e gerou "abalo psicológico".

"Não existe dúvida para reconhecer a caracterização do dano moral. Os autores foram submetidos a uma grave situação de constrangimento e humilhação, por parte de preposto da empresa que, ao contrário do que alega, atribuiu-lhes a prática de furto de produto da loja, sem qualquer fundamento, tanto que, posteriormente, verificou-se o grave erro cometido", defendeu o desembargador Antonio Rigolin, relator do recurso. Ele foi acompanhado pelos colegas Rosangela Telles e Adilson de Araújo.

COM A PALAVRA, AS LOJAS AMERICANAS