Tribunal de SP abre investigação sobre juiz que se passou por descendente de nobres britânicos

As investigações disciplinares sobre o juiz aposentado Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, que se apresentava como descendente de nobres ingleses, ficarão a cargo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que já instaurou um procedimento administrativo.

Em um primeiro momento, a Corte informou que, por se tratar se um magistrado aposentado, não havia providências administrativas a serem tomadas. Em uma nova análise, o Tribunal de Justiça decidiu abrir uma apuração disciplinar. O procedimento tramita em sigilo. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi comunicada no mesmo dia. Por isso, o CNJ não vai atuar no caso, ao menos neste momento, segundo apurou o Estadão. Uma das primeiras medidas do Tribunal de Justiça foi suspender os pagamentos ao juiz por tempo indeterminado. Desde que se aposentou do Tribunal de São Paulo, em março de 2018, Edward recebeu R$ 4,8 milhões. O valor corresponde à remuneração bruta no período. Com os descontos, os subsídios líquidos alcançaram o montante de R$ 3,4 milhões. Os últimos contracheques do magistrado estão acima dos R$ 100 mil, mesmo sem exercer a jurisdição.

A reportagem tentou contato com o juiz pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pela associação de magistrados do Estado. O espaço está aberto para manifestação.

Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield é juiz aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foto: Reprodução

O juiz foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por uso de documentos falsos e falsidade ideológica. Segundo a Promotoria, o nome verdadeiro de Edward Albert Wickfield é José Eduardo Franco dos Reis, um cidadão de Águas da Prata, no interior de São Paulo, filho de José dos Reis e Vitalina Franco dos Reis.

A denúncia assinada pelo promotor de Justiça Maurício Salvadori foi recebida pela 29.ª Vara Criminal da Capital e a ação penal foi aberta. O magistrado ainda não foi intimado para apresentar sua defesa no processo. Quando prestou depoimento à Polícia Civil, ele alegou ter um irmão gêmeo.

A persona teria sido assumida pelo magistrado pouco antes da graduação. Ele se formou na prestigiosa Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco. Depois disso, segundo o Ministério Público, prestou concurso e atuou mais de duas décadas como juiz sob a identidade falsa. O magistrado manteve ativa a identidade brasileira, de Eduardo, que renovava periodicamente. Esse foi o fator determinante para o Ministério Público decidir denunciá-lo.

A fraude foi descoberta em outubro de 2024, quando ele esteve no Poupatempo da Sé para pedir a segunda vida da carteira de identidade. Foram encontrados dois registros diferentes associados às mesmas digitais. A divergência só foi percebida porque os registros do Instituto de Identificação Ricardo Gumblenton Daunt (IIRGD) haviam sido digitalizados.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, no dia 19 de setembro de 1980, José Eduardo teria comparecido a um posto de identificação da Polícia Civil e tirado o documento em nome de Edward Wickfield. Para tanto, segundo a Promotoria, apresentou um certificado falso de reservista do Exército, um documento que dizia ser ele servidor do Ministério Público do Trabalho, uma carteira de trabalho e um título de eleitor, todos com o mesmo nome falso. Como na época, as bases de documentos não se comunicavam entre si e os papéis não eram armazenados em sistemas eletrônicos, era fácil, de acordo com o MP, uma falsificação.

Consultadas, autoridades britânicas negaram a existência de qualquer cidadão inglês com o nome de Edward Wickfield. Nenhum documento ou passaporte com essa identidade consta nos bancos de dados da Inglaterra.