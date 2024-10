TRT da Bahia prevê gastar R$ 140 mil com taças de cristal, pratos de porcelana e tapetes persas

O Estadão pediu um posicionamento do tribunal sobre a compra.

Antes da publicação do edital, o TRT fez um estudo técnico preliminar sobre a compra. Essa é uma etapa obrigatória para a abertura de licitações por qualquer órgão público. O estudo concluiu que os itens são “imprescindíveis para a promoção do desenvolvimento dos processos de trabalho e fortalecimento da imagem do tribunal perante a sociedade”.

Segundo o tribunal, o material será usado para promover eventos de pequeno e médio porte, como homenagens, reuniões de magistrados, posses e seminários, e com isso “prestar serviços de excelência no indispensável protocolo público, recepção e relações institucionais internas e externas”.

“A aquisição de itens próprios proporcionará a adequada prestação de serviços de organização e gerenciamento se justifica em razão da necessidade deste TRT em promover vários eventos”, afirma o estudo técnico.