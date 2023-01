Tribunal tranca ação da extinta Lava Jato contra ex-presidente da Estre Ambiental por lavagem de R$ 21 milhões em propinas na Transpetro

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região trancou uma ação penal aberta contra Wilson Quintella Filho, ex-presidente do grupo Estre Ambiental, por suposta lavagem de propinas de R$ 21 milhões que teriam sido pagas no bojo de contratos da Transpetro, ao ex-presidente da estatal, Sérgio Machado. A avaliação do relator, desembargador Wilson Alves de Souza, é a de que não há 'demonstração consistente' de que Quintella Filho obteve 'proveito econômico de origem criminosa' com posterior lavagem do dinheiro.

O processo agora trancado é derivado da fase 59 da extinta Operação Lava Jato, que também mirou o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, o executivo Antonio Kanji Hoshiwaka e o advogado Mauro de Morais. Batizada Quinto Ano, a fase ostensiva da investigação foi aberta em janeiro de 2019 por ordem da juíza Gabriela Hardt, com base na delação de Machado.

No caso, Quintella Filho foi denunciado não só por lavagem de dinheiro, mas também por corrupção ativa. A acusação ainda atingiu Sérgio Machado, Hoshikawa, Elio Cherubini Bergemann e Mauro de Morais. A denúncia foi inicialmente apresentada à 13ª Vara Federal de Curitiba, mas depois encaminhada à 12ª Vara Federal do Distrito Federal.

Wilson Quintella Filho. Foto: Juan Guerra/Estadão

Ao analisar a peça de acusação, o juízo da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília entendeu que estavam prescritos os crimes imputados a José Sérgio de Oliveira Machado e a Mauro de Morais, considerando que eles tinham mais de 70 anos. Já com relação a Hoshikawa e Bergemann, as acusações foram rejeitadas por falta de 'indícios mínimos de autoria ou participação nos eventos investigados'.

Quanto à Quintella Filho, a Justiça Federal em Brasília rejeitou a imputação de corrupção ativa, mas colocou o ex-presidente do grupo Estre Ambiental no banco dos réus por lavagem de dinheiro. Foi contra tal decisão que a defesa do ex-presidente da Estre se insurgiu no TRF-1. Os advogados de Quintella Filho argumentaram que a denúncia do Ministério Público Federal é inepta e apontaram 'carência de justa causa para a instauração da ação penal'.

Ao analisar o caso, a avaliação do relator, desembargador Wilson Alves de Souza, é a de que a denúncia do Ministério Público Federal não descreveu com clareza qual a conduta delituosa supostamente realizada por Quintella no sentido de 'obter vantagem econômica indevida com os contratos firmados com a Transpetro, para somente após promover seu branqueamento'.

"Com a rejeição da denúncia com referência ao crime de corrupção ativa, na verdade, antevê-se a dificuldade de imputar ao Paciente o crime de lavagem de dinheiro, seja pela falta de narrativa consistente do suposto crime antecedente, seja pela inépcia em si mesma, do crime de lavagem de dinheiro (descrição dos bens e/ou valores decorrentes do crime de corrupção ativa e dos bens e valores branqueados ou lavados)", registrou.

Segundo o magistrado, o crime de lavagem de dinheiro tem 'autonomia relativa', ou seja, está atrelado a uma infração anterior, que deve 'produzir um proveito econômico que posteriormente será objeto de ocultação ou dissimulação dos recursos'.

"Não havendo demonstração consistente e mesmo provas mínimas de que o Paciente obteve proveito econômico de origem criminosa, com posterior integração na economia formal para desfrutar dos benefícios financeiros, chega-se à conclusão de que o órgão acusador não se desincumbiu do ônus de descrever suficientemente a conduta referente ao crime de lavagem de dinheiro", indicou.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE WILSON QUINTELLA FILHO

"A decisão está de acordo com a lei penal, que afasta à lavagem de dinheiro quando não existe ocultação ou dissimulação", afirmam os advogados Pierpaolo Bottini e Bruno Facciolla, que representam Quintella Filho.