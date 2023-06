TRT manda indenizar em R$ 400 mil secador de grãos que teve dedos amputados quando tirava poeira

Funcionário de 26 anos sofreu acidente em fevereiro de 2020 quando fazia limpeza de válvula rotativa do silo de empresa situada no Rio Grande do Sul. Foto: Daniel Acker/ Reuters

Um operador de secador de grãos da empresa Bocchi Agrobios deverá ser indenizado no valor de R$ 400 mil após um acidente de trabalho que causou a amputação parcial de quatro dedos da mão direita. A decisão é da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, do Rio Grande do Sul. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O funcionário, de 26 anos, trabalha na empresa desde agosto de 2018. Quase dois anos após sua chegada, em fevereiro de 2020, o rapaz sofreu o acidente enquanto tirava a poeira de uma válvula rotativa do silo. Durante a limpeza uma grande quantidade de resíduos caiu sobre seu braço, o que fez com que sua mão atingisse a válvula rotativa.

A defesa da empresa alegou, nos autos, que o funcionário não observou a orientação recebida durante os treinamentos realizados para o cumprimento da função, e acrescentou que o operador foi ‘negligente’ e ‘imprudente’ ao colocar a mão dentro da máquina ligada.

A perícia médica, porém, constatou que os ferimentos foram decorrentes da atividade do trabalhador, resultando em invalidez parcial do rapaz. “Há nexo de causa e efeito entre o trabalho na reclamada e os ferimentos na mão direita do reclamante”, aponta o laudo.

Já a perícia técnica comprovou que a empresa não atendeu os requisitos mínimos para evitar o acidente, como treinamento e proteção da máquina.

O parecer foi citado na sentença de primeiro grau. A juíza Paula Silva Rovani Weiler concluiu que o acidente se deu em razão de ‘comportamento culposo’ da empresa, que até o dia da perícia técnica, em agosto de 2021, ainda não havia realizado adequações na máquina a fim de evitar outros acidentes.

Em segunda instância, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aumentou os valores estabelecidos na decisão de primeiro grau, definindo indenização de R$ 300 mil por danos morais e R$ 100 mil por danos estéticos, além de lucros cessantes e pensão, em cota única, correspondente a 40% e incidente sobre a remuneração mensal recebida pelo trabalhador.

COM A PALAVRA, BOCCHI AGROBIOS

A reportagem do Estadão tentou contato com a Bocchi Agrobios, mas não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação (julia.pereira@estadao.com).