Tribunal condena operadora a indenizar em R$ 10 mil colaborador transexual por danos morais

A empresa de telefonia Oi, que está em recuperação judicial, terá de pagar R$ 10 mil em danos morais para um funcionário transexual por ter desrespeitado sua identidade de gênero e seu pedido pelo uso do nome social no ambiente de trabalho. A decisão dada pela 17.ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT-2), em São Paulo, aumentou o valor da indenização, que havia sido arbitrada em R$ 6 mil pelo juízo de origem.

Taiko Francischini, foi contratado como consultor de vendas em uma loja Oi, mas ainda não tinha ratificado sua documentação, quando o gerente do local teve acesso aos documentos e começou a tratar o funcionário no feminino e com o nome anterior. O caso aconteceu em 2021.

“A menina do RH me disse ‘você vai ter que aceitar a vaga como é’. Eu fui obrigado, porque precisava do trabalho. Quando o gerente viu meu nome morto no sistema, ele descobriu que eu era trans e contou para todo mundo”, relata Taiko.

Taiko Francischini foi contratado como consultor de vendas da Oi. Foto: Arquivo pessoal

O uso do nome social é um direito. É o que consta no artigo 4º, do Decreto nº 8.727/2016, que prevê o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans e travestis em documentos oficiais se requerido expressamente pelo interessado.

A desembargadora Catarina von Zuben, relatora do caso, considerou que houve constrangimento do funcionário. Uma das provas no processo é a carta de dispensa. No documento, ainda constava o nome civil de Taiko.

“Verifica-se que o autor foi constrangido pelo preposto por um comportamento fundado no critério injustamente desqualificante da identidade de gênero”, escreveu a desembargadora.

COM A PALAVRA, A OI

A reportagem entrou em contato com a advogada que representa a empresa e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.