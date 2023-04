Trust para brasileiros: funciona?

Maria Paula Molinar. Foto: Divulgação

Criado por países anglo-saxãos (sistema jurídico da common law) e não reproduzido pelo nosso sistema romano-germânico, o trust, apesar de ser um dos institutos mais conhecidos nos planejamentos patrimoniais, talvez seja o menos compreendido sob a perspectiva da legislação e cultura brasileira.

Considerando que o Brasil não é signatário da Convenção de Haia sobre trusts e que, até o momento, as expectativas foram frustradas quanto à regularização do instituto em nosso País, a análise desse instituto precisa ser realizada com cautela quando se pretende implementá-lo nos planejamentos patrimoniais e sucessórios em se tratando de famílias brasileiras.

O trust pressupõe uma relação jurídica entre três partes, quais sejam (i) settlor, indivíduo que manifesta sua vontade, por testamento ou entre vivos, e contribui ativos para o trust por meio de um documento formal, (ii) trustee, nomeado pelo settlor para administrar o trust e direcionar os ativos ou rendimentos aos beneficiários de acordo com o determinado pelo settlor e (iii) beneficiários, pessoas físicas ou jurídicas que receberão os bens e rendimentos do trust. Várias são as modalidades do trust, mas para a finalidade do artigo vale destacar que podem ser (i) revogáveis, quando há possibilidade de reversão patrimonial ao settlor e (ii) irrevogáveis, quando não há esta possibilidade.

As controvérsias relacionadas ao tema ficam basicamente em torno das consequências fiscais, sob a perspectiva das normas brasileiras, nas distribuições de ativos e rendimentos do trust aos beneficiários.

A Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta Cosit nº 41/2020) apresentou entendimento de que somente os rendimentos pagos por trust situado no exterior a residente no Brasil estão sujeitos ao imposto de renda com base na tributação mensal às alíquotas de 7,50% a 27,50% - sistemática do carnê-leão. A consulta, por outro lado, nada disse em relação ao valor do principal / ativos detidos pelo trust quando entregues aos beneficiários.

Já a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo (Resposta à Consulta nº 25.343/2022, de 04 de abril de 2023), sob a ótica estadual, se manifestou pela incidência do ITCMD quando um trust irrevogável, sediado no exterior, entregar qualquer bem a beneficiário residente no Estado de São Paulo.

As premissas utilizadas que levaram a este desfecho foram, em linhas gerais, o fato de ser um trust irrevogável, ser desejo final do settlor que estes ativos chegassem aos beneficiários, gratuidade e empobrecimento do settlor em contrapartida ao acréscimo patrimonial dos beneficiários. A SEFAZ argumentou que estes são os requisitos para que se concretize a doação e que, portanto, o imposto seria devido.

Apesar de fazer sentido o racional adotado pela SEFAZ, fica uma percepção de que o elemento da liberalidade (animus donandi), essencial para se concretizar a doação, não está presente nesta relação. No início da consulta há menção de que o trustee possui a discricionariedade de realizar pagamentos aos beneficiários. Este fato chama a atenção e acaba por eliminar a possibilidade de tratar a operação como doação pura. Afinal, a liberalidade não está nas mãos do settlor - quem, na visão da SEFAZ, fez o papel de real doador - mas sim, do trustee.

Não bastasse este ponto, merece destaque também o fato de que a SEFAZ simplesmente ignorou o texto constitucional que traz a competência legislativa sobre o ITCMD nas doações envolvendo doador no exterior, bem como desconsiderou a recente decisão do STF, Tema 825 da Repercussão Geral, que decidiu que Estados e Distrito Federal não podem instituir a cobrança do tributo, em razão da ausência da lei complementar nacional que regulamente a matéria.

Em uma análise genérica de situações envolvendo trust irrevogável e não discricionário no exterior, me parece que poderíamos falar em doação e incidência do ITCMD quando os bens deixam de compor o patrimônio do settlor e passam a compor o patrimônio do trust, uma vez que se fazem presentes os elementos necessários para concretizar uma doação pura (liberalidade, empobrecimento do doador - settlor, acréscimo patrimonial do donatário - beneficiário, tradição dos bens do settlor para o trust e gratuidade).

Diferentemente, quando estivermos diante do trust revogável, não há que se falar em ITCMD na constituição do trust, uma vez que não estão presentes os requisitos para configurar doação pura.

O racional para o imposto de renda é igual em ambos os casos: o imposto de renda pode incidir sobre ganho de capital auferido na transferência dos ativos com valor superior ao valor histórico e na distribuição de rendimentos do trust ao beneficiário com base na apuração mensal pelo carnê-leão.

Trust funciona? Sim. Mas no cenário legalista brasileiro, sem a devida introdução em nossa legislação, com tantas posições controversas, a principal certeza é de que a instituição do trust deve ser analisada e realizada com bastante cautela nos planejamentos patrimoniais de residentes brasileiros, sob pena de trazer mais consequências negativas do que positivas. Para os trusts já instituídos, vale reavaliar se ainda faz sentido para o patrimônio atual e, em caso positivo, se há necessidade de adoção de medidas judiciais para afastamento do ITCMD em situações indevidas.

*Maria Paula Molinar, advogada do Candido Martins Advogados