TSE condena Flávio Bolsonaro a pagar R$ 5 mil por espalhar fake news contra Lula

Por maioria, TSE decidiu multar o senador Flávio Bolsonaro. Foto: Wilton Júnior / Estadão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a pagar uma multa de R$ 5 mil por distorcer uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O senador divulgou nas redes sociais, em fevereiro do ano passado, o trecho recortado e descontextualizado de um discurso do presidente para associá-lo ao satanismo. “Envie este vídeo a sua liderança religiosa e pergunte o que ela pensa disso. A guerra é também espiritual”, escreveu o senador em publicações no Facebook e no Instagram.

O discurso foi feito por Lula em um evento com lideranças do movimento negro em Salvador, em agosto de 2021. O então pré-candidato a presidente afirmou: “Eu tenho conversado com muita gente da religião de matrizes africanas, e eu sei que os bolsonaristas estão fazendo uma verdadeira guerra na rede social. Eu, ontem, quando eu cheguei, as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo. Como é que chama? Me entregaram um Xangô, e nas redes sociais do bolsonarismo eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim.”

A parte final da declaração foi recortada para fazer parecer que Lula admitiu ter ‘relação com o demônio’. O PT acionou a Justiça Eleitoral.

O TSE decidiu condenar o senador por propaganda eleitoral negativa. O vereador de Cascavel, no Paraná, Rômulo Quintino (PL), que também reproduziu a notícia falsa, foi condenado na mesma ação.

Continua após a publicidade

A decisão foi tomada no plenário virtual. Apenas a ministra Maria Claudia Bucchianeri, relatora do caso, votou para rejeitar a ação do PT, por considerar que a publicação foi feita antes do período oficial de campanha. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, abriu a divergência e foi seguido pela maioria.