Opinião | Tudo importa para quem pensa

Para quem realmente quer ser sábio, é importante não perder a humildade. E ela pode comparecer se, ao contrário de nos considerarmos sábios ou especialistas, perseguirmos e mantivermos a índole dos diletantes. O diletantismo se traduz numa atitude livre e desinteressada da realidade e pode valer mais do que o dogmatismo das formulações acadêmicas.

O formalismo acadêmico, ainda imperante, impõe tantos compromissos na observância dos infindáveis e renovados requisitos, que muitas vezes põe a perder o ineditismo do traço particular e característico da criatividade humana. Isso foi bem detectado por Gilberto Freyre, num ensaio sobre Eça e Ramalho. “Nem só de especialistas e acadêmicos vive a cultura de um povo”, ele diz, na convicção de que só contribuição dos diletantes, que se excedem à especialização mediante emprego do talento “acima do comum”, é eficiente para alcançar “um sentido de totalidade capaz de extrair significados sociais e filosóficos das cantigas de rua, das páginas de romance, do bibelô, ao mesmo tempo que dos valores mais evidentes e mais nobres”.

Uma pesquisa livre e plena de erudição pode mesclar discursos e diversificar as fontes de inspiração e linguagem. Isso importa na renovação de conteúdo das elaborações acadêmicas, a ponto de sua matéria se acabar mesclando com a da biografia, da história, da psicologia, da memória, da filosofia e da crítica social.