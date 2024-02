Os jovens juízes paulistas referiram com júbilo a criação de um “Alçadinha” quando se instalou um Colegiado para julgar recursos em determinadas causas submetidas aos Juizados.

PUBLICIDADE Essa denominação afetiva reflete o apreço que a Magistratura bandeirante devotava aos seus Tribunais de Alçada, extintos em virtude da Emenda Constitucional 45, de 2004. A proposta do constituinte foi inspirada em racionalização e eficiência, além da redução de um grau na então prolongada carreira da Magistratura. Mas o resultado não foi o esperado. O TJSP, em lugar de reduzir o número dos julgadores em Segunda Instância, ampliou-o para 360 cargos. Melhor teria sido manter uma Corte com duzentos integrantes, mas provida de estrutura ágil, que permitisse multiplicar a produtividade, sem a tendência ao gigantismo que, além de ineficiente, é perigosa. Sim. No momento em que uma Instituição cresce vegetativamente, ela perde condições de propiciar a seus membros as prerrogativas que lhes são devidas. Algo análogo ocorreu com o Magistério. No momento em que a Secretaria da Educação de SP passou a comportar 400 mil almas em sua folha de pagamento, ela perdeu condições de premiar os docentes com os salários dignos a que têm direito. Os Alçadas eram exemplo de administração enxuta e ágil. Posso falar em nome do glorioso Tribunal de Alçada Criminal, que reunia 81 especialistas em Direito Penal e cuja jurisprudência era um farol para todo o Brasil, inclusive o STF.

Publicidade

Foi o primeiro Tribunal a cuidar da informática, à luz dos ensinamentos do saudoso Desembargador DINIO DE SANTIS GARCIA. E prosseguiu com a sucessão de bons gestores. Era o lugar em que todos, juízes e funcionários, trabalhavam felizes. Tanto que era difícil a promoção ao TACRIM. Em seus melhores e últimos tempos, suas vagas eram providas por remoção. Os colegas do Primeiro e do Segundo Alçada Civil migravam para o TACRIM, mercê de sua administração afinada com a modernidade e muito adiante de seu tempo.

A esperança era que essa mentalidade – aliás partilhada pelos Três Alçadas – contaminasse o vetusto TJ. Não. Foi o ranço, o anacronismo, a invencível burocracia a vencedora na unificação.

Folhando agora o livro institucional publicado pela DBA em 1997, vejo que muitos dos seus juízes já foram chamados a prestar contas ao Tribunal Eterno, à transcendência. Desde o Vice-Presidente Pedro Luiz Ricardo Gagliardi, outro experto em informática, ao decano Ciro Pinheiro e Campos, que recusou inúmeras promoções ao Tribunal de Justiça, ante o clima, o ambiente e o prazer que era integrar o TACRIM. Também chamado à eternidade o erudito Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, personalidade forte e cônscia de seus deveres de julgador, o afável e lhano Lourenço Agostinho Abbá Filho, o generoso e bem-humorado José Elias Habice Filho, o educado Nicolino Francisco Del Sasso, o querido Jô Tatsumi, Antonio Rulli Júnior, que era tão partícipe nas atividades das Escolas da Magistratura e que foi aluno de Indira Gandhi durante seus estudos na Índia.

A galeria das saudades também está contando com Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior, um profundo conhecedor de Direito Penal e de filosofia, muito firme em suas concepções, o juiz-poeta Sebastião Carlos Garcia, um homem doce e gentil. José Eduardo Goulart também nos deixou, assim como Luiz Antonio Ambra, sólida cultura jurídica e peculiar em suas posturas muito francas.

Deixou-nos também Eduardo Antonio Di Rissio Barbosa, acolhedor e amigo, o combativo Paulo Sérgio Fernandes de Oliveira, com quem convivi em Jundiaí e que, no TACRIM, foi ponta de lança para as iniciativas mais ousadas. A morte prematura de Bento Mascarenhas Filho privou a Magistratura de um atilado gestor e proficiente empreendedor. E Mário Teixeira de Freitas Filho, com sua simpatia e simplicidade, era colega estimado por todos.

Publicidade