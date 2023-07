Um ensino médio para o Brasil real

Henrique Lago da Silveira. Foto: Divulgação

"Educação não é a preparação para a vida, é a própria vida". A reflexão do pedagogo norte-americano John Dewey é um convite a pensar se o processo de ensino deve ser focado em ampliar conhecimentos de forma desinteressada ou ensinar habilidades práticas para enfrentar desafios cotidianos. E é esse um dos dilemas do futuro ensino médio no Brasil.

Até 2017, o país esteve mais alinhado à primeira alternativa. Porém, ela mostra insuficiências, dado que 70% do alunado nacional conclui o ensino médio e, desses, 43% possuem baixa proficiência no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Conclui-se o óbvio: é preciso agir.

Esse foi o mote da reforma do ensino médio, que trouxe o aumento da carga horária total dos currículos acompanhada de sua divisão entre as etapas de formação geral básica e os itinerários formativos - trilhas de aprendizagem obrigatórias, mas escolhidas pelos alunos dentre as opções disponíveis. Como cabe a cada Estado as organizar de acordo com suas peculiaridades regionais, é natural que haja diferenças na oferta, o que se reflete nos diferentes currículos que foram desenhados: no Ceará, admite-se 4 itinerários formativos, enquanto o Paraná permite 16 e Goiás 17. Já São Paulo admite 11 trilhas de aprendizagem e Pernambuco 8.

A despeito das distinções, o prazo para implantar o ensino médio nas redes pública e privada deveria se concluir em 2024 e, então, testaríamos a experiência (boa ou má). À vista disso, desde o início do cronograma de implantação, em 2020, as instituições de ensino, sobretudo as privadas, investiram para se adaptar ao novo ambiente regulatório: produziram novos materiais didáticos, capacitaram professores e realizaram convênios com o setor produtivo para poder viabilizar a aprendizagem prática dos estudantes, no contexto de itinerários que envolvem o ensino profissional. Agora, porém, vivem a incerteza de saber até se recuperarão seus investimentos.

Como se sabe, em abril deste ano, o MEC suspendeu o cronograma de implantação do ensino médio e inaugurou uma consulta pública, ainda em curso, para rever o modelo. Isso atendendo a um movimento que clamava pela revogação do ensino médio, sob o argumento de que ele precarizaria a educação por oferecer pouca qualidade, o mesmo que motivou o PL 2.601/2023, em tramitação na Câmara dos Deputados, para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e varrer a reforma de 2017. Não se sabe, pois, qual será a solução e nem há perspectiva para isso a curto prazo.

Rediscutir é útil, mas não se pode cabular a aula de realidade que há de pautar as escolhas dos gestores públicos para perseguir soluções ideais enquanto as necessidades do país batem à porta.

A esse respeito, o Mapa do Trabalho Industrial, produzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirma que o país precisará qualificar 9,5 milhões de pessoas até 2025 para suprir as necessidades produtivas atuais. Esse contingente não está no ensino superior (mais qualificado e mais caro) e nem no ensino técnico, que abriga apenas 10% das pessoas em idade escolar.

Estudo publicado por pesquisadores de Stanford e do Lemann Center, neste ano, permite concluir que o ensino médio do Brasil segue a tendência de países desenvolvidos (Alemanha e Portugal) e em desenvolvimento (Chile e Uruguai), que possuem indicadores melhores que os brasileiros. O diagnóstico aponta não haver relação direta entre a flexibilidade e a redução da evasão ou melhoria do desempenho no PISA, mas deixa claro que ela existe quando as trilhas de aprendizagem do ensino médio envolvem formação técnica.

Para além do estudo, é possível identificar uma correlação entre o aumento da ocupação da população em países cujos currículos do ensino médio preveem flexibilidade na escolha por disciplinas e conexão com o ensino técnico. É o caso, por exemplo, do México, Austrália, Irlanda e Coréia do Sul, cujas taxas de desemprego são, respectivamente, de 2,95%, 3,66%, 3,90% e 2,60%.

O recado do mundo real, portanto, é de que há uma janela de oportunidades e devemos investir na educação como alavanca para o nosso desenvolvimento. A alternativa de manter um cenário de incerteza enquanto se busca um modelo perfeito, refutando uma experiência que sequer foi concluída, parece servir a perpetuar as mazelas que já conhecemos.

*Henrique Silveira é sócio do escritório Mattos Filho, com foco na área de Educação, e é doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)