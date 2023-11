Um foro realmente privilegiado?

Objeto de inúmeras críticas, por ser tratado como um benefício pessoal, o foro por prerrogativa de função foi adquirindo ao longo dos tempos algumas denominações sinônimas, sendo as principais “Foro Especial” e “Foro Privilegiado”.

Referida prerrogativa é tida como real, e não pessoal, uma vez que é inerente ao cargo, e não ao seu titular, e, embora acabem favorecendo – o, a sua observância visa preservar a dignidade e a independência do cargo.

Todas as funções públicas têm prerrogativas que lhe são próprias, e o exercício independente destas deve estar alicerçado na existência de garantias mínimas que amparem o acusado e o órgão jurisdicional, evitando a subversão no julgamento. Diante disso, resta evidente que o instituto foi construído com base em engrenagens jurídicas compatíveis com o Estado Democrático de Direito, tendo características e finalidades que lhe são próprias.

A primeira destas finalidades é a preservação do interesse público representado por determinados cargos.

O interesse é inerente ao cargo, e não a pessoa física que o titulariza, e neste ponto reside um dos pilares constitucionais do instituto: a isonomia, uma vez que a lei não tem preferências e nem predileções, apenas considera a dignidade da função, a altitude do cargo, a iminência da posição, tanto é assim que ao deixar a função, perde-se a prerrogativa.

Uma segunda finalidade é a manutenção da independência funcional do agente político. Esta finalidade também é amparada constitucionalmente, desta vez pelos princípios da hierarquia e da independência funcional, ambos consagrados no 37 da Constituição Federal, objetivando preservar a atuação do agente político de influências externas injustas.

Em suma: a segurança de não ser submetido a “qualquer juízo” (com o perdão pelo termo pejorativo), mas somente aos detentores de maior experiência, faz com as decisões do agente político estejam “amparadas”, e estes possam agir de acordo com as suas convicções, ideologias e crenças, em conforme aos ditames do Estado Democrático de Direito.

Por fim, a terceira finalidade do instituto está associada à imparcialidade dos magistrados que estejam judicando nas mais altas cortes do país. Isso porque, supostamente, o julgamento proferido por cortes superiores, onde os seus integrantes estão no mais alto patamar da carreira profissional, está menos suscetível a interferências externas, a pressão popular, a influência dos meios de comunicação e das mídias sociais.

A pluralidade de julgadores também traz consigo a possibilidade de debates sobre a matéria fática e jurídica, reduzindo o risco de direcionamento; ao mesmo tempo, pela admissão do foro, há um distanciamento entre o agente político e o órgão julgador – não será este órgão o mesmo que, cotidianamente, pensando na realidade dos Tribunais brasileiros, convive com a realidade jurídica das ações daquele agente político.

Forma-se, portanto, uma confluência favorável a um cenário de imparcialidade das decisões e de mitigação do risco de formação de um viés populista – o que, ao menos em tese, aumenta a probabilidade de observância das garantias constitucionais e processuais inerentes ao contraditório, à ampla defesa e à isonomia no julgamento - todas as quais são necessárias no Estado Democrático de Direito e que fundam as bases do Direito Penal contemporâneo.

Obviamente, os que tratam condenação e justiça como sinônimos não são entusiastas do instituto, especialmente pela sua natureza de garantia, mesmo ficando claro ser esta uma garantia da função pública e não do seu titular. Inclusive, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é toda no sentido de separar o cargo do seu titular, especialmente quando a titularidade da função sirva como empecilho para o devido processo legal.

Falando sobre cortes superiores, as recentes atuações destas em casos notórios tem fomentado uma nova enxurrada de críticas, algumas razoáveis, e outras meramente passionais e políticas. E o Foro Por Prerrogativa de Função não escapa destas.

Na última década são exemplos o Mensalão, a Lava – Jato e os atos do dia 08 de janeiro, todos com ampla divulgação e acompanhamento pelas mídias e todos objeto de acirradas divergências sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal.

Aos que se dedicam ao estudo do foro por prerrogativa de função, e que sempre sofreram para desvinculá-lo do seu pejorativo apelido “Foro Privilegiado”, soam estranhas estas novas críticas ao instituto.

Estranhas porque antagônicas as até então existentes. Até aqui eram comuns as afirmações sobre a eventual complacência dos tribunais superiores, hoje elas vão no sentido do seu excessivo rigor. Antes afirmavam que uma única instância favorecia os réus, hoje pedem a instituição de recursos após o julgamento pelo corte máxima do país, como forma de pluralizar a análise dos processos.

E isso leva a uma dúvida necessária: as críticas eram ao privilégio ou ao fato do privilégio só “privilegiar” os que tem um pensamento diferente dos críticos?

*Acacio Miranda da Silva Filho é doutor em Direito Constitucional pelo IDP/DF. Mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada/Espanha, especialista em Teoria do Delito na Universidade de Salamanca/Espanha, em Direito Penal Econômico na Universidade de Coimbra/IBCCRIM e na Universidade Castilha - La Mancha/Espanha. Tem extensão em Ciências Criminais pela Universidade de Gottingen, e em Direito Penal pela Universidade Pompeu Fabra