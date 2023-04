Um novo sistema penitenciário e a diminuição da violência no Brasil

Marcelo Nobre. Foto: Arquivo pessoal

Entre tantas outras questões que hoje se encontram sob os holofotes da sociedade, o desafio do sistema penitenciário precisa ser inserido com urgência.

A ideia de ressocialização dos presos no Brasil ainda é uma falácia, letra morta na lei, pois não contamos com programas para efetivamente auxiliar as pessoas a buscar o próprio desenvolvimento civil, moral e espiritual e assim se reintegrar depois de cometerem erros e passarem pelo sistema.

Durante o tempo em que era membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e acompanhamos o trabalho dos mutirões carcerários pelo Brasil, criados na gestão do ministro Gilmar Mendes, pudemos observar a extrema vulnerabilidade de pessoas encarceradas há muito tempo, sem qualquer preparo para a saída do sistema.

Muitas pessoas acabam ficando aprisionadas muito além das suas condenações porque simplesmente não sabem quais são as suas penas nem como recomeçar a vida aqui do lado de fora, já que passaram os anos ociosas, sem educação e sem trabalho.

Por outro lado, os números da criminalidade só aumentam, chegando atualmente a 837.443 pessoas condenadas, das quais mais 661.915 cumprem suas penas em regime prisional, colapsando um sistema que historicamente nunca foi bom. Esse sistema não deu certo e não podemos continuar com ele. O investimento financeiro necessário não deverá ser visto como sendo somente para os condenados, pois ele é, principalmente, para o futuro de nosso País. O tempo urge e precisamos de menos violência e de mais desenvolvimento social e econômico. Tudo está interligado.

Com presídios superlotados e nenhuma política de trabalho e estudos, as pessoas presas continuam praticando crimes e, sem esperança no futuro, são alvos fáceis do crime organizado.

Pessoas jovens, com histórias de vida de violência familiar, desajustes de toda ordem, com pouca ou nenhuma educação escolar, quando chegam ao sistema são facilmente capturados pela ideia de que não existe vida fora do crime e se tornam massa de manobra das organizações criminosas habilidosas. Como poderiam seguir caminho diferente se nada lhes é ofertado? São apenas jogados em celas superlotadas e ali doutrinados diariamente por criminosos mais antigos, com ideias de proteção da vida no cárcere e auxílio aos seus familiares e quando não, os familiares dos presos mais novos têm de levar o que lhes são exigidos, como cigarros etc., além de pagar por tudo e qualquer coisa.

Esse jogo já começa perdido desde o inicio da partida, pois não há um contraponto para que tais pessoas possam vislumbrar outras infinitas possibilidades de refazer a vida de maneira decente e colaborativa com a sociedade.

O ódio também viceja na solidão e no vazio dos dias, produzindo mentes adoecidas que retornam à sociedade para produzir ainda mais violência.

Por isso vemos a necessidade de discutir e propor novos modelos para o cumprimento das penas, aproveitando bons exemplos de outros países, implementando o trabalho e os estudos nos presídios.

Além disso, é hora de pensar em modelos de presídios menores e próximos dos fóruns e delegacias, aonde as pessoas encarceradas possam manter contato com a família e vínculos afetivos deixados do lado de fora, podendo trabalhar e gerar frutos mesmo durante a prisão, impactando menos nas contas do Estado e buscando um amanhã diferente, um pouco melhor.

Também é preciso pensar em melhorar os salários e as condições de trabalho dos servidores do sistema, pois o trabalho deles pode gerar consequências muito positivas para a diminuição da violência.

Há ainda a ideia antiga de aumentar as colônias penais agrícolas, que podem se tornar campos de pesquisa para a Embrapa e outras empresas que aprimoram a produção agrícola no Brasil. Por que não criar vínculos entre presídios e cooperativas agrícolas, por exemplo, permitindo o aumento da produção de diversos produtos que enriquecem a mesa dos brasileiros?.

Violência só traz mais violência: dos quase 1 milhão de presas e presos no País, muitos podem buscar outros caminhos se perceberem que é possível, que existe opção.

Nessa equação que resulta das péssimas condições dos presídios, superlotação, ausência de trabalho e educação, o resultado será sempre negativo para a sociedade e por isso temos que encontrar soluções, pois não vamos poder desembarcar desse sonho chamado Brasil, e esse é um momento em que precisamos acreditar e buscar algo diferente.

O pacificador Chico Xavier, eleito pelo povo como o brasileiro do século XX e que visitava com frequência as cadeias, disse certa vez: "Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim".

*Marcelo Nobre é advogado no Brasil e em Portugal. Membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), representando a Câmara dos Deputados por dois mandatos, de 2008 a 2012. Foi chefe de gabinete do vice-prefeito de São Paulo de 2000 a 2004. É presidente da Comissão de Direito Lusófono da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)