Um Plano para toda a cidade

Marcos Duque Gadelho. Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Paulo concluiu a Revisão Intermediária do Plano Diretor Estratégico com a entrega ao Legislativo municipal da versão final do Projeto de Lei. Elaborado de forma democrática e transparente e respeitando a igualdade de oportunidades e a redução das distâncias sociais, o texto é um marco para a cidade. Pela primeira vez, São Paulo realiza a revisão de um Plano Diretor vigente com o objetivo de corrigir rumos e promover aperfeiçoamentos.

Foram mais de 18 mil participações, 12,6 mil contribuições e 91 atividades participativas entre 2022 e 2023. Fizemos reuniões presenciais em todas as 32 subprefeituras, ouvimos conselhos municipais e estaduais e centenas de representantes de entidades da sociedade civil. Publicamos três Consultas Públicas para ouvir a população e justamente garantir mais participação popular.

Não temos dúvidas de que fizemos tudo que estava ao alcance do poder público e, por determinação do prefeito Ricardo Nunes, seguimos a lógica de um processo revisional verdadeiramente participativo, democrático e focado na real necessidade de quem vive e trabalha na cidade.

O Plano Diretor interfere diretamente na vida dos paulistanos ao orientar o desenvolvimento e crescimento da cidade, e a proposta de revisão sempre esteve pautada nos princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental e no fortalecimento de ações que priorizem o transporte coletivo e estimulem o desenvolvimento econômico.

Na habitação, focamos em incentivos para viabilizar mais moradia para famílias de baixa renda (até 3 salários mínimos), reafirmando, assim, o compromisso desta gestão com o combate ao déficit habitacional do município. Incluímos também estratégias para aprimorar e ajustar instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor essenciais para o desenvolvimento da cidade, como os chamados Projetos de Intervenção Urbana.

O texto entregue ao Legislativo municipal apresenta mecanismos para a atualização do Plano Diretor quanto às novas demandas mundiais para o enfrentamento das mudanças climáticas ao incorporar diretrizes do Pacto Global das Nações Unidas e objetivos da Agenda 2030.

Continua após a publicidade

A proposta também prevê intensificar o adensamento populacional, e não apenas construtivo, nas regiões bem servidas de infraestrutura e transporte na cidade, assim como fortalecer o sistema de transporte público, promovendo acessibilidade, diminuindo o tempo de deslocamentos e melhorando a qualidade de vida da população.

Organizar as dinâmicas da cidade ao aproximar oferta de emprego e moradia pelo território, estimulando o conceito de cidades policêntricas, é outra premissa do Projeto de Lei. A proposta prevê a qualificação de áreas prioritárias de desenvolvimento econômico com a aplicação de incentivos fiscais e urbanísticos, integrando a proposta às demais ações da atual gestão, como o plano de recuperação do centro da cidade coordenado pelo Comitê #TodosPeloCentro.

Nosso maior propósito é a construção na cidade de territórios mais democráticos, dinâmicos, seguros, sustentáveis e atraentes para morar e empreender. Enfim, tornar a cidade de São Paulo mais justa, cosmopolita, hospitaleira e que respeita os projetos de vida de cada paulistano.

*Marcos Duque Gadelho, secretário de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo