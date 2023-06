Um Supremo Tribunal Federal inconstitucional

Adriana Cecilio, Samira Rodrigues e Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla. Fotos: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o princípio da igualdade não pode ser interpretado apenas em seu aspecto formal - não diferenciar as pessoas no momento da aplicação da lei. O desejo constitucional que rege a nação brasileira reclama a concretização de uma igualdade substantiva, material, que só terá realizar-se-á através de políticas públicas, legislações e interpretações do texto constitucional que assegurem oportunidades e proteções iguais para todos.

A composição do STF precisa refletir esse mandamento constitucional. A igualdade substantiva precisa estar materializada nos corpos que ocupam as cadeiras na mais alta Corte brasileira. Mas, contamos com oito homens brancos (no momento) e, apenas, duas mulheres brancas.

O Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de ser o guardião da Constituição, precisa dar o exemplo de concretização de igualdade de gênero em sua composição. É injustificável que em 132 anos de História apenas 3 (três!) mulheres tenham sido nomeadas para exercer o cargo de Ministra na Corte Suprema.

A nomeação do 165º homem branco para a composição do STF não está em conformidade com a vontade constitucional e com um dos valores supremos de nossa Carta Política, que é a igualdade e isso é um fato incontestável.

A democracia brasileira exige ação prática e efetiva do Estado para redução das desigualdades e atingimento da igualdade de gênero real. A presença de mais mulheres nos espaços de poder, sobretudo nas Cortes Superiores, visando paridade de gênero no Judiciário, é medida urgente e que se alinha aos objetivos e fundamentos de nossa República Democrática.

É importante destacar as palavras da Ministra Rosa Weber, quando da comemoração dos 91 anos do voto feminino no Brasil: "O déficit de representatividade feminina significa um déficit para a própria democracia brasileira. Não é uma busca apenas em benefício das mulheres, mas de todos, e se confunde, por isso mesmo, com o próprio fortalecimento da democracia"[1].

Todo ser humano carrega consigo, em sua leitura do mundo, o seu contexto histórico-social e, por isso, é tão importante nos julgamentos das Cortes existir diversos tipos de olhares e construções, alinhados ao texto constitucional, representando a diversidade populacional e, assim, permitindo a efetividade dos preceitos constitucionais. Um homem branco, por melhor formação jurídica que possua, jamais vai conseguir compreender efetivamente o que é viver sob o racismo e a misoginia e o quanto essas opressões influenciam todos os fatores da vida de quem os sofre.

As diferenças entre homens e mulheres são determinadas pelo contexto social e cultural, e sem dúvida deveríamos ser mais sexos compostos do que opostos, porque é exatamente na diferenciação que preceitos diversos podem alterar o contexto das decisões judiciais.

A justiça precisa ser diversa, com mais mulheres para, assim, refletir a diversidade étnica e racial da sociedade, contribuindo para que o sistema de justiça seja percebido como justo e representativo.

Toda sociedade brasileira deve se empenhar e se aliar na luta para que mais mulheres sejam nomeadas para composição do Supremo Tribunal Federal, afinal, não se pode normalizar que em pleno Século XXI não tenhamos tido uma jurista negra no STF. Não podemos perder nossa capacidade de nos indignar e de trabalhar pelo que é justo.

O sistema de justiça atual, não representa população brasileira e enquanto mantiver a estrutura institucional que favoreça os homens não será democrático pois, para superarmos isso necessariamente precisa afastar as desigualdades existentes.

Estamos determinadas a lutar pela nomeação de uma mulher no STF! Como disse Adrienne Rich "as conexões entre as mulheres são as mais temidas, mais problemáticas e a força mais potencialmente transformadora do planeta", portanto, preparem-se, pois, conseguiremos.

*Adriana Cecilio, autora da obra A Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos e coordenadora da Coalizão Nacional de Mulheres

*Samira Rodrigues, mestra em Direito pela Universidade Nove de Julho e membra da Coalizão Nacional de Mulheres

*Juliana Izar Soares da Fonseca Segalla, doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membra da Coalizão Nacional de Mulheres

[1]https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=502971&ori=1. Acesso em:22.abr.2023.