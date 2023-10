Uma comunidade viva e com fé. Muito prazer, Kaingangs!

José Barroso Filho Foto: Arquivo pessoal

Kaingangs de Santa Maria - RS tem reconhecido seu direito à posse da terra na qual debulham seu futuro.

A Paz social não pode ser uma mera ausência de violência obtida pela imposição de uma parte sobre as outras.

Tampouco é a ausência de conflito....

O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado: deve ser aceito.

Mas, se ficarmos encurralados nele, perdemos a perspectiva, os horizontes reduzem-se e a própria percepção da realidade fica fragmentada.

Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda da realidade.

Não se constrói um País com ódio e ressentimento mas sim, com Verdade e Justiça.

Retrospectiva...

Em 2013, eu tive a feliz oportunidade de conhecer a comunidade Kaingang que vive em um terreno, objeto de litígio judicial, a se definir questão possessória.

Conheci um grupo alegre e bastante receptivo que contou um pouco sobre a sua vida e expectativas de futuro.

Percebi que nos anos relatados de ocupação, os Kaingangs construíram algumas casas, ainda não suficientes para as cerca de 10 famílias que moram no local, situação preocupante dada a presença de idosos e crianças no grupo, vez que as barracas, por certo, não fornecem a necessária proteção ante aos rigores do inverno que se aproxima.

Ah, as crianças Kaingangs!

Foram o ponto de destaque na visita, eficientes e gentis “donos de casa” me levaram pela mão a conhecer as casas, a pequena escola e a horta comunitária que mantém no terreno. Sempre com um sorriso aberto e olhos brilhantes que acolhem e enternecem...

“Terra é vida” esta foi uma emblemática frase que ouvi de uma jovem Kaingang enquanto tecia um cesto de palha, uma das atividades econômicas por eles desenvolvida.

Mesmo sem energia elétrica e experimentando as dificuldades decorrentes da ausência de infraestrutura, os Kaingangs revelam ser uma comunidade “viva” e com fé no futuro.

Que bom tê-los conhecido... ou melhor...reconhecido.

*José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar