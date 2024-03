Japonês gosta de peixe, mas de peixe fresco. Gosta de receber visitas, porém visitas breves. Para um nipônico – uma analogia é pertinente – visita é como peixe: fresco e gostoso no primeiro dia, bom no segundo dia, mas no terceiro dia começa a cheirar mal.

Sashimi assim, nem pensar! Altera o paladar!

Surge, então, uma nova ideia que parecia definitiva: aumentaram o tamanho dos navios e neles instalaram grandes tanques. Contudo, ao retornarem à costa – após semanas ao largo – os peixes estavam exauridos, com poucos movimentos. Eram mortos-vivos.

E japonês não é bobo! Aperta o peixe, observa a cor das guelras, dos olhos... e não compra!

Foi então que surgiu uma ideia muito criativa de, ainda em alto-mar, atirar um pequeno tubarão para cada tanque. Para saciar a fome, o tubarão devora alguns peixes. Porém, a maioria dos peixes – por terem de enfrentar o desafio – chegam ao porto bem vivos, lépidos e com boa aparência.

Moral da história:

Num ambiente competitivo podemos ser engolidos pelo nosso antagonista, mas quando somos desafiados saímos fortalecidos.

Da Sabedoria Clássica à Popular (Pensamentos)

“O pior de nossos problemas é que ninguém tem nada com isso.”

Mário Quintana (1906-1994), poeta gaúcho

“De tanto ver triunfar as nulidades, hei de vencer.”

José Carlos Capinam (n. 1941), médico, poeta e letrista de música popular brasileira

“Ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer pouco.”

Edmundo Burke (1729-1797), escritor e político anglo-irlandês