Uma luz no fim do túnel

Rosemarie Adalardo Filardi. Foto: Arquivo pessoal

O recente caso da Americanas, em que o CEO recém-contratado para assumir a companhia em 2023 descobriu, em poucos dias, uma inconsistência em lançamentos contábeis na ordem de R$ 20 bilhões, trouxe o tema da recuperação judicial de empresas novamente à tona como um caminho natural a ser seguido.

Mas o que na verdade significa a empresa pedir sua recuperação judicial à justiça? Isso é o fim? A empresa está falida? A companhia deixa de ser viável? A resposta para as perguntas é uma: não. E a história recente de empresas brasileiras que optaram por esse caminho confirma isso.

Recuperação de Empresas e Falência são institutos bem distintos regulados pela mesma lei. A recuperação judicial visa permitir que empresas viáveis, porém com dificuldades econômico-financeiras, possam se reerguer e garantir sua continuidade no mercado, tendo em vista a importância que elas representam na sociedade moderna. Na essência, uma empresa pedir sua recuperação judicial serve para que a mesma se organize por um tempo, seja vendendo ativos e/ou renegociando dívidas - dentre outras possibilidades - para que possa ultrapassar a turbulência financeira que a aflige momentaneamente. Uma vez deferido o pedido pelo juiz, a companhia apresenta um plano de recuperação no qual serão expostas as ações que a empresa irá tomar, dali em diante, para que consiga se reorganizar internamente, mostrando um caminho de ascensão e traçando uma rota de como voltará aos trilhos de forma financeiramente saudável. Tal plano é amplamente negociado com seus credores que podem aprová-lo, rejeitá-lo ou, ainda, apresentar alterações.

Na prática, uma recuperação judicial serve para dar fôlego à empresa para que ela possa seguir com sua operação, mantendo empregos e gerando valor para sua cadeia de fornecedores e parceiros, cumprindo, dessa maneira, sua função social.

Com a recuperação judicial em curso, os credores da empresa não poderão cobrar os seus créditos de forma irrestrita, mas sim dentro dos parâmetros determinados no plano aprovado pelos próprios credores que têm ativa participação no processo de recuperação da empresa. A negociação entre credores e devedores é organizada e fica dentro da esfera de satisfação para ambos os lados. Nessa época, o acompanhamento dos balanços da companhia também é supervisionado pelo juiz, que observa e analisa todas as ações feitas, avalia se elas estão dentro do plano apresentado e se estão surtindo o efeito desejado.

Essa intervenção também permite que os sócios, e até terceiros, consigam fazer novos aportes financeiros, respeitando os parâmetros da RJ e as negociações controladas pelos credores.

Isto também protege os acionistas minoritários, uma vez que conseguem acompanhar com muito mais segurança o passo a passo da reestruturação da empresa e os caminhos traçados para que ela volte a crescer e assim rentabilizar seus investimentos.

A recente história brasileira de utilização do referido instituto mostra que, caso bem-feita, bem tratada, organizada de modo competente e liderada por pessoas idôneas e sérias, a companhia pode sim reverter sua dificuldade financeira e permanecer no mercado, exercendo suas atividades de forma regular.

Algumas boas práticas e métodos se mostraram recorrentes nas empresas que foram bem-sucedidas em sua recuperação, como mudanças na estrutura, descontinuação de negócios pouco rentáveis - ou que davam prejuízo - e realizando um rebranding em sua linha de produtos no mercado, apostando na modernidade.

A partir de agora, quando você ler ou ouvir a expressão recuperação judicial saiba que a situação não está perdida e que ainda há muito a ser feito para que a empresa possa permanecer saudável no setor em que atua. Há luz no fim do túnel.

*Rosemarie Adalardo Filardi é doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de direito empresarial na PUC/SP, advogada e consultora na área empresarial e sócia fundadora do escritório Filardi & Lapponi advogadas